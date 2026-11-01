Al ristorante senza telefonini o tablet: ecco da dove arriva la proposta

Partecipazione su base volontaria

L'obiettivo è incoraggiare bambini e ragazzi a «staccare dalla rete» almeno durante i pasti fuori casa, privilegiando il gioco, il disegno e la conversazione. L'adesione è completamente volontaria e non è previsto alcun divieto assoluto di utilizzare il cellulare. Sono infatti consentite eccezioni, purché concordate. In caso di telefonate importanti, i partecipanti sono invitati ad allontanarsi dal tavolo per non disturbare gli altri commensali.

«Il mondo digitale deve essere ben regolamentato», ha dichiarato Anna Cau, sottolineando la necessità di proteggere i minorenni dall'uso eccessivo dei dispositivi elettronici e dall'esposizione a contenuti inappropriati. «I genitori devono essere consapevoli dei rischi e delle opportunità dei dispositivi tecnologici», ha aggiunto.