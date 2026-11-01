Quasi 800 arresti durante le proteste: 116 agenti feriti

I cortei autorizzati, organizzati lungo percorsi esterni ai centri cittadini, si sono svolti sotto la scorta delle forze di sicurezza. Secondo il Ministero dell'Interno, al termine delle manifestazioni gruppi di facinorosi hanno tentato di raggiungere i centri urbani, attaccando violentemente gli agenti. Le autorità francesi hanno attribuito parte della responsabilità degli scontri a gruppi riconducibili all'estrema sinistra.

Il numero dei manifestanti diminuisce - ma sono previste nuove azioni

La mobilitazione appare in calo rispetto alle settimane precedenti. Secondo i dati ufficiali, i partecipanti sono stati circa 320mila in tutto il Paese, il 22% in meno rispetto al sabato precedente e il 42% in meno rispetto al 17 ottobre. Due settimane prima si erano verificati gravi scontri, accompagnati da saccheggi e devastazioni.