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FRANCIA

Quasi 800 arresti durante le proteste: 116 agenti feriti

Scontri, incendi e saccheggi durante la mobilitazione nazionale. In piazza 320mila persone, ma la partecipazione è in calo. Annunciate nuove manifestazioni.
Quasi 800 arresti durante le proteste: 116 agenti feriti
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Quasi 800 arresti durante le proteste: 116 agenti feriti
Scontri, incendi e saccheggi durante la mobilitazione nazionale. In piazza 320mila persone, ma la partecipazione è in calo. Annunciate nuove manifestazioni.

PARIGI - Sono 779 le persone arrestate in Francia durante la giornata nazionale di protesta e nella notte di Halloween. Secondo il bilancio diffuso dal Ministero dell'Interno francese, 116 agenti delle forze di sicurezza sono rimasti feriti negli scontri.

Le autorità hanno inoltre segnalato 515 incendi domati, 36 negozi danneggiati e tre episodi di saccheggio. I divieti parziali delle manifestazioni, imposti dalle prefetture, sono stati quasi sempre confermati dai tribunali amministrativi.

I cortei autorizzati, organizzati lungo percorsi esterni ai centri cittadini, si sono svolti sotto la scorta delle forze di sicurezza. Secondo il Ministero dell'Interno, al termine delle manifestazioni gruppi di facinorosi hanno tentato di raggiungere i centri urbani, attaccando violentemente gli agenti. Le autorità francesi hanno attribuito parte della responsabilità degli scontri a gruppi riconducibili all'estrema sinistra.

Il numero dei manifestanti diminuisce - ma sono previste nuove azioni
La mobilitazione appare in calo rispetto alle settimane precedenti. Secondo i dati ufficiali, i partecipanti sono stati circa 320mila in tutto il Paese, il 22% in meno rispetto al sabato precedente e il 42% in meno rispetto al 17 ottobre. Due settimane prima si erano verificati gravi scontri, accompagnati da saccheggi e devastazioni.

Le proteste, tuttavia, sono destinate a proseguire. Per la prossima settimana, organizzazioni studentesche, sindacati e movimento dei Gilet gialli hanno annunciato nuove mobilitazioni. Martedì è previsto il blocco di università e licei, anche se alcuni studenti intendono iniziare già lunedì, in concomitanza con la ripresa delle lezioni dopo due settimane di vacanze autunnali.

Giovedì sarà la volta dello sciopero generale indetto dai sindacati. I Gilet gialli prevedono invece nuove iniziative venerdì e una manifestazione nazionale sabato. Se confermata, si tratterebbe del quarto fine settimana consecutivo di proteste in Francia.

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