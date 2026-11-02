GUERRA IN UCRAINA
«Abbattuti 212 droni ucraini durante la notte»
Secondo il Ministero della Difesa russo, i velivoli senza pilota sono stati intercettati in diverse regioni del Paese e sopra il Mar Nero e il Mar d'Azov.
Afp
Fonte Ats Ans
«Abbattuti 212 droni ucraini durante la notte»
Secondo il Ministero della Difesa russo, i velivoli senza pilota sono stati intercettati in diverse regioni del Paese e sopra il Mar Nero e il Mar d'Azov.
MOSCA - Le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 212 droni ucraini nel corso della notte. Lo ha reso noto oggi, 2 novembre, il Ministero della Difesa russo.
Secondo quanto comunicato dalle autorità di Mosca, i velivoli senza pilota sono stati abbattuti sopra numerose regioni della Russia, tra cui Brjansk, Belgorod, Kursk, Kaluga, Tula, Voronež, Pskov, Orël e Lipeck.
Le operazioni di difesa aerea avrebbero interessato anche le regioni di Saratov, Samara, Rjazan', Tambov e Rostov, oltre alla regione di Mosca e al territorio di Krasnodar.
Il Ministero della Difesa russo ha inoltre riferito di intercettazioni sopra la Crimea, il Mar Nero e il Mar d'Azov.
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