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GUERRA IN UCRAINA

«Abbattuti 212 droni ucraini durante la notte»

Secondo il Ministero della Difesa russo, i velivoli senza pilota sono stati intercettati in diverse regioni del Paese e sopra il Mar Nero e il Mar d'Azov.
«Abbattuti 212 droni ucraini durante la notte»
Afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
«Abbattuti 212 droni ucraini durante la notte»
Secondo il Ministero della Difesa russo, i velivoli senza pilota sono stati intercettati in diverse regioni del Paese e sopra il Mar Nero e il Mar d'Azov.

MOSCA - Le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 212 droni ucraini nel corso della notte. Lo ha reso noto oggi, 2 novembre, il Ministero della Difesa russo.

Secondo quanto comunicato dalle autorità di Mosca, i velivoli senza pilota sono stati abbattuti sopra numerose regioni della Russia, tra cui Brjansk, Belgorod, Kursk, Kaluga, Tula, Voronež, Pskov, Orël e Lipeck.

Le operazioni di difesa aerea avrebbero interessato anche le regioni di Saratov, Samara, Rjazan', Tambov e Rostov, oltre alla regione di Mosca e al territorio di Krasnodar.

Il Ministero della Difesa russo ha inoltre riferito di intercettazioni sopra la Crimea, il Mar Nero e il Mar d'Azov.

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