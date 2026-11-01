L'Fbi accusa: «La Corea del Nord dietro l'attacco a Binance»

L'incidente ha messo in evidenza i rischi alla sicurezza che si trovano ad affrontare le piattaforme di criptovalute e le valute digitali stesse, di nuovo nel mirino delle critiche perché non sicure e inaffidabili. Il nodo non è solo la difficoltà nell'identificare gli hacker ma anche nel prevenire che gli asset rubati siano convertiti e trasferiti per riciclare denaro.