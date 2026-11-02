Binance, prelievi per oltre 4,6 miliardi di dollari dopo l'attacco hacker
Deflusso netto di 3,64 miliardi di dollari dopo la riattivazione dei prelievi. Nei giorni scorsi la piattaforma aveva subito un furto da oltre 6,3 miliardi.
LONDRA - Gli utenti di Binance, una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute, hanno effettuato prelievi per oltre 4,6 miliardi di dollari dopo la riattivazione del servizio, temporaneamente sospeso in seguito a un attacco hacker.
La piattaforma era stata colpita nei giorni scorsi da un attacco informatico che aveva provocato un furto di oltre 6,3 miliardi di dollari, definito il «furto del secolo». A riferirlo è l'agenzia di stampa Tass.
Secondo quanto comunicato dalla stessa Binance attraverso un post su X, dopo la riapertura delle operazioni sono stati registrati prelievi per 4,649 miliardi di dollari e depositi per 1,01 miliardi, con un deflusso netto di circa 3,64 miliardi di dollari.
L'exchange ha inoltre precisato che, dopo una prima impennata delle richieste di prelievo, i volumi sono progressivamente diminuiti, stabilizzandosi secondo le previsioni della piattaforma.