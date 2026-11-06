Allarmi bomba, un'altra giornata di tensione nei cieli europei
È ancora allerta massima. Le autorità intensificano i controlli negli aeroporti dopo segnalazioni anonime di ordigni su voli internazionali.
È ancora allerta massima. Le autorità intensificano i controlli negli aeroporti dopo segnalazioni anonime di ordigni su voli internazionali.
LISBONA - Nuova raffica di allarmi bomba nei cieli europei. Dopo le decine di voli interessati da false segnalazioni negli ultimi giorni, anche oggi sono scattate operazioni di sicurezza in diversi aeroporti del continente. Le minacce hanno coinvolto voli diretti a Lisbona e Roma, mentre nuove segnalazioni sono arrivate dagli scali di Copenaghen e Praga.
Allarme su un volo Roma-Lisbona
Un aereo Ryanair proveniente da Roma è stato al centro di un allarme bomba che ha fatto scattare un'operazione di sicurezza all'aeroporto di Lisbona. A riferirlo è la Cnn Portugal, con la notizia confermata anche da altri media.
Il velivolo è atterrato nella capitale portoghese questa mattina alle 8. Secondo le informazioni diffuse, l'allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza attraverso una telefonata effettuata da un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata successivamente verificata dalla Polizia Giudiziaria. Le autorità portoghesi hanno avviato le procedure necessarie per valutare la credibilità della minaccia e accertare l'eventuale presenza di pericoli.
Volo Praga-Roma dirottato su Venezia
Un secondo allarme bomba ha interessato un volo Wizz Air partito da Praga e diretto a Roma. In questo caso, la segnalazione della presunta presenza di un ordigno a bordo sarebbe arrivata attraverso una telefonata anonima alla torre di controllo dell'aeroporto di Fiumicino.
L'aereo, il cui arrivo nella capitale italiana era previsto per le 11, è stato deviato verso l'aeroporto di Venezia, dove è regolarmente atterrato. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le operazioni di bonifica per verificare la presenza di eventuali esplosivi.
Nuove minacce anche a Copenaghen
La situazione resta sotto osservazione anche in Danimarca. La polizia danese ha infatti comunicato di essere nuovamente intervenuta all'aeroporto di Copenaghen in seguito a ulteriori minacce contro il traffico aereo. Le autorità hanno aperto un'indagine, pur escludendo, sulla base delle prime verifiche, rischi concreti per la sicurezza delle persone presenti nello scalo.
«La nostra valutazione preliminare è che non vi sia né vi sia stato alcun pericolo per i passeggeri o per le altre persone presenti nell'aeroporto», ha dichiarato la polizia danese. «Stiamo indagando sull'incidente e siamo visibilmente presenti in aeroporto», hanno aggiunto le forze dell'ordine, confermando il rafforzamento della loro presenza nello scalo.
Almeno otto voli coinvolti a Praga
Le segnalazioni hanno interessato anche l'aeroporto della capitale ceca. Secondo quanto comunicato dalla stessa società aeroportuale, almeno otto voli in partenza o in arrivo a Praga sono stati oggetto di minacce di bomba.
Gli episodi si inseriscono in una serie di falsi allarmi che negli ultimi giorni ha coinvolto decine di collegamenti aerei in Europa, provocando interventi delle forze dell'ordine e controlli di sicurezza negli aeroporti interessati.
Quattro allarmi bomba su aerei nei cieli della Francia
Non sono mancati neppure su quattro velivoli che sorvolavano il territorio francese. Gli aerei sono atterrati "senza problemi" e gli artificieri stanno ora "effettuando le ispezioni di sicurezza", ha reso noto Matignon.
«È in corso un'indagine per determinare l'origine di questi allarmi, che stanno interessando tutta l'Europa», hanno aggiunto gli uffici del Primo Ministro francese, competenti in materia di sicurezza e difesa aerea del Paese.
Secondo una fonte informata sui fatti, tre di questi aerei sono atterrati a Orly e il quarto a Bordeaux.