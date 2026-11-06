Allarmi bomba, un'altra giornata di tensione nei cieli europei

Il velivolo è atterrato nella capitale portoghese questa mattina alle 8. Secondo le informazioni diffuse, l'allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza attraverso una telefonata effettuata da un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata successivamente verificata dalla Polizia Giudiziaria. Le autorità portoghesi hanno avviato le procedure necessarie per valutare la credibilità della minaccia e accertare l'eventuale presenza di pericoli.

Volo Praga-Roma dirottato su Venezia

Un secondo allarme bomba ha interessato un volo Wizz Air partito da Praga e diretto a Roma. In questo caso, la segnalazione della presunta presenza di un ordigno a bordo sarebbe arrivata attraverso una telefonata anonima alla torre di controllo dell'aeroporto di Fiumicino.