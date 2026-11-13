Cellulari e tablet vietati al ristorante: e se la tendenza arrivasse anche in Ticino?
Bambini incollate allo schermo, chi scrolla su Instagram, chi fotografa ogni piatto, chi naviga e basta. Dagli Stati Uniti alla Sardegna, la voglia di riportare le conversazioni al centro della tavola si fa strada anche in Svizzera.
Bambini incollate allo schermo, chi scrolla su Instagram, chi fotografa ogni piatto, chi naviga e basta. Dagli Stati Uniti alla Sardegna, la voglia di riportare le conversazioni al centro della tavola si fa strada anche in Svizzera.
SVIZZERA - Bambini incollati al tablet, clienti che non vedono l'ora di fotografare il proprio piatto per pubblicarlo sui social, altri che scorrono Instagram tra una portata e l'altra. Chi invia messaggi. Chi se ne sta semplicemente a navigare. Gli smartphone sono ormai una presenza fissa anche al ristorante. Ma dagli Stati Uniti alla Sardegna, fino ad arrivare persino in Svizzera, alcuni locali hanno deciso di limitarne l'uso o addirittura di vietarli. E se i prossimi a seguire questa tendenza fossero proprio i ristoratori ticinesi?
Alcuni ristoranti, però, ne hanno abbastanza e hanno deciso di vietare l'uso dei cellulari ai tavoli. Iniziative simili esistono già negli Stati Uniti e, come riportato da 20 Minuten, un progetto pilota è in corso anche in Sardegna. Le famiglie vengono invitate a riporre gli smartphone nelle borse o in un cestino sul tavolo, mentre ai bambini vengono messi a disposizione giochi e pastelli.
L'iniziativa ha acceso il dibattito tra i lettori di 20 Minuten. I favorevoli ritengono che i tavoli senza cellulari possano favorire le relazioni e la convivialità. «Mangiare insieme crea legami; il divieto di usare il cellulare protegge le conversazioni, il tempo condiviso e la cultura del mangiare», ha commentato un utente. Altri hanno sottolineato il carattere volontario dell'iniziativa: «È una scelta, non un divieto». Secondo loro, ogni ristorante dovrebbe essere libero di stabilire le proprie regole e chi non le condivide può sempre scegliere un altro locale.
I critici, invece, considerano queste restrizioni un'ingerenza nelle abitudini dei clienti. «Che cosa c'entra il proprietario del ristorante con quello che faccio al mio tavolo?», si chiede un lettore. Ma la tendenza non riguarda più soltanto l'estero: anche in Svizzera ci sono locali che hanno introdotto restrizioni all'uso dei dispositivi elettronici.
«Se devi lavorare te ne fai in ufficio»
La caffetteria Unternehmen Mitte di Basilea non ha introdotto una zona senza cellulari, ma ha deciso di limitare l'uso dei computer portatili. «Sull'ampia terrazza i computer devono rimanere chiusi», spiega a 20 Minuten la direttrice Pola Rapatt. Il locale dispone di 350-450 posti a sedere e offre diverse aree nelle quali i clienti possono lavorare.
La regola serve soprattutto a garantire un ambiente tranquillo durante la pausa pranzo, evitando che chi desidera mangiare si ritrovi accanto a persone impegnate al computer. «Vogliamo creare un'atmosfera piacevole, che favorisca la conversazione», spiega Rapatt. «Chi desidera comunque lavorare al computer viene invitato a spostarsi in un'altra area».
C'è chi parla di «disintossicazione digitale»All'hotel e ristorante Simmenfälle di Lenk, nella valle del Simmental, la filosofia è ancora più radicale: la struttura punta interamente sulla disintossicazione digitale. Secondo i responsabili, sempre più persone scelgono di soggiornarvi proprio per concedersi una pausa dalla tecnologia. «Sono alla ricerca di pace, relax e di un periodo lontano dai dispositivi digitali».
Il regolamento interno non lascia spazio a dubbi: l'intera struttura, comprese le camere e i balconi, è una zona senza dispositivi elettronici, 24 ore su 24 e sette giorni su sette. «Agli ospiti e al personale viene richiesto di spegnere smartphone, computer portatili, smartwatch e altri dispositivi oppure di attivare la modalità aereo».
Qui non se ne parla proprioNei ristoranti Blind Cow di Zurigo e Basilea, dove gli ospiti cenano nell'oscurità più totale, rinunciare al cellulare è invece una condizione indispensabile per vivere l'esperienza. «La consegna dei dispositivi negli appositi armadietti è obbligatoria per tutti gli ospiti», spiega Jean Baldo, responsabile della gestione delle prenotazioni. «I clienti vengono informati di questa condizione già al momento della prenotazione». Il motivo è semplice: «Anche la più piccola fonte di luce rovina l'esperienza di cenare al buio».
C'è anche chi torna indietro
Non tutti i ristoratori, però, riescono a far rispettare regole così severe. All'Häxehüüsli di Reinach, per esempio, il divieto di utilizzare i cellulari appartiene ormai al passato. «Inizialmente avevo vietato l'uso dei cellulari nel mio locale, ma purtroppo non riuscivo più a far rispettare la regola», racconta il proprietario Peter Stünzi. Le reazioni dei clienti erano tutt'altro che positive: «Sarebbe stato più facile chiedere loro di amputarsi una mano». Oggi il ristoratore si limita a invitare chi utilizza il telefono a volume elevato a effettuare le chiamate all'esterno.
Dagli Stati Uniti alla Sardegna, la tendenza a mettere da parte lo smartphone durante i pasti è dunque arrivata anche in Svizzera, tra divieti veri e propri e restrizioni più leggere. Resta da vedere se prenderà piede anche a sud delle Alpi. E se, un giorno, anche nei ristoranti ticinesi comparisse un cartello che invita a lasciare il cellulare in tasca? I clienti sarebbero pronti a rinunciare allo schermo per godersi una cena senza "scrollare"?