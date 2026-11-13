Cellulari e tablet vietati al ristorante: e se la tendenza arrivasse anche in Ticino?

L'iniziativa ha acceso il dibattito tra i lettori di 20 Minuten. I favorevoli ritengono che i tavoli senza cellulari possano favorire le relazioni e la convivialità. «Mangiare insieme crea legami; il divieto di usare il cellulare protegge le conversazioni, il tempo condiviso e la cultura del mangiare», ha commentato un utente. Altri hanno sottolineato il carattere volontario dell'iniziativa: «È una scelta, non un divieto». Secondo loro, ogni ristorante dovrebbe essere libero di stabilire le proprie regole e chi non le condivide può sempre scegliere un altro locale.

I critici, invece, considerano queste restrizioni un'ingerenza nelle abitudini dei clienti. «Che cosa c'entra il proprietario del ristorante con quello che faccio al mio tavolo?», si chiede un lettore. Ma la tendenza non riguarda più soltanto l'estero: anche in Svizzera ci sono locali che hanno introdotto restrizioni all'uso dei dispositivi elettronici.