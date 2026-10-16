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Scandalo a bordo: telecamere nelle docce femminili

La Marina australiana avvia indagini dopo la scoperta di un dispositivo di registrazione nascosto, con timori per una possibile diffusione delle immagini online.
Scandalo a bordo: telecamere nelle docce femminili
IMAGO / Depositphotos
Fonte Ats Ans
di Redazione
Scandalo a bordo: telecamere nelle docce femminili
La Marina australiana avvia indagini dopo la scoperta di un dispositivo di registrazione nascosto, con timori per una possibile diffusione delle immagini online.

SYDNEY - Il Dipartimento della Difesa australiano ha avviato un'indagine dopo la scoperta di un congegno di registrazione video nelle docce femminili di una nave della Marina.

L'apparecchiatura è stata trovata domenica in una nave attraccata a Cairns, dopo la denuncia di un informatore. «Il mittente ha riferito che telecamere nascoste sono state trovate di recente nelle docce femminili della nave HMAS Leeuwin», ha detto in parlamento la senatrice indipendente Jacqui Lambie.

«Mi è stato anche detto che questo è avvenuto di recente e che ha impedito alla nave di salpare mentre sono in corso le indagini. Ancora più disturbante, è la notizia che le riprese di queste telecamere possono essere state caricate online prima di essere scoperte. La maggiore preoccupazione è che simili congegni possano essere installati in altre navi della Marina».

La senatrice ha riportato l'incidente mentre promuove in parlamento una proposta di legge per stabilire una «Sexual Assault Prevention, Intervention and Response Commission» come ente statutario per trattare quelle che chiama «questioni sistemiche riguardanti comportamenti sessuali scorretti nelle Forze di Difesa».

L'incidente è stato riportato alla Joint Military Police Unit, e il Dipartimento della Difesa riferisce di operare sulla questione in collaborazione con autorità civili. «La Difesa considera questo incidente con la massima serietà e non tollera comportamenti inaccettabili in qualsiasi forma», prosegue la dichiarazione.

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