Scandalo a bordo: telecamere nelle docce femminili

L'apparecchiatura è stata trovata domenica in una nave attraccata a Cairns, dopo la denuncia di un informatore. «Il mittente ha riferito che telecamere nascoste sono state trovate di recente nelle docce femminili della nave HMAS Leeuwin», ha detto in parlamento la senatrice indipendente Jacqui Lambie.



«Mi è stato anche detto che questo è avvenuto di recente e che ha impedito alla nave di salpare mentre sono in corso le indagini. Ancora più disturbante, è la notizia che le riprese di queste telecamere possono essere state caricate online prima di essere scoperte. La maggiore preoccupazione è che simili congegni possano essere installati in altre navi della Marina».