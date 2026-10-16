Traffico di droga e migranti, un indagato rintracciato in Svizzera

I dettagli di Aquila Nera

L’operazione era scattata lo scorso 22 settembre in diverse province italiane. I carabinieri del Comando provinciale di Trento avevano eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 20 persone. Le accuse contestate a vario titolo riguardano associazioni per delinquere finalizzate al traffico e allo spaccio di droga e al traffico internazionale di migranti.

L’inchiesta, condotta tra giugno 2021 e novembre 2024, era partita per contrastare lo spaccio di cocaina in provincia di Trento. Secondo gli investigatori ha permesso di smantellare tre organizzazioni criminali, composte prevalentemente da cittadini stranieri, e di interrompere canali d’importazione della cocaina dal Paraguay e dal Perù, attraverso la Spagna, verso il Nord Italia.