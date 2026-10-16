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«Siamo militarmente nettamente superiori alla Russia»

Il generale Grynkewich esclude un attacco convenzionale russo e sottolinea la necessità di modernizzare ulteriormente le forze alleate.
«Siamo militarmente nettamente superiori alla Russia»
Afp
Fonte Sda Dpa
di Redazione
«Siamo militarmente nettamente superiori alla Russia»
Il generale Grynkewich esclude un attacco convenzionale russo e sottolinea la necessità di modernizzare ulteriormente le forze alleate.

BERLIN - Il comandante supremo della Nato ritiene che l'alleanza militare sia militarmente nettamente superiore alla Russia.

«Le nostre capacità militari, che metteremmo in campo in un grande conflitto, superano di gran lunga quelle di Mosca», ha dichiarato il generale statunitense Alexus Grynkewich al settimanale tedesco «Der Spiegel». Mosca non dispone di moderni caccia F-35 né della massa di moderni cacciatorpediniere o sottomarini di cui dispone la Nato.

Grynkewich ha aggiunto di essere certo che la Russia non lancerà un attacco convenzionale su larga scala contro l'Europa. «Putin ricorre ad altri metodi, come la sabotaggio, perché non ha altre opzioni.» Putin non vuole un conflitto diretto. Questo è dovuto alla deterrenza convenzionale. Bisogna mantenerla, modernizzare gli eserciti della Nato, esercitarsi molto e dimostrare le proprie capacità.

«Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome»
Alla domanda se il termine «guerra ombra» sia adatto per le azioni russe, il generale a quattro stelle ha dichiarato ancora allo «Spiegel»: «Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome: sabotaggio, incendio doloso o attacchi terroristici sono termini precisi, ci sono risposte chiare a riguardo. Chiamarli attacchi ibridi per me è troppo vago.»

Alla domanda se ci si trovi già in guerra con la Russia, Grynkewich ha detto: «Questo è il gioco pericoloso di Vladimir Putin. Vuole far credere alle nostre popolazioni che sia pericoloso sostenere l'Ucraina, che ciò potrebbe sfociare in una guerra con la Russia.» Finora, fortunatamente, questo non ha attecchito.

Le preoccupazioni di Mosca per Kaliningrad sono infondate

Alla luce delle recenti minacce da Mosca, secondo cui l'isolamento o addirittura un attacco contro l'enclave russa di Kaliningrad provocherebbe una guerra, Grynkewich ha ribadito che la Nato è un'alleanza difensiva. Agisce solo se viene attaccata. «Quindi la Russia non deve preoccuparsi per Kaliningrad.»

Come militare, però, vede che la Russia è indebolita a Kaliningrad a causa della guerra in Ucraina. Allo stesso tempo, la Nato è diventata più forte nei Paesi baltici. «La situazione lì è militarmente sfavorevole per la Russia.» Le esercitazioni Nato sul fianco orientale dell'alleanza sono di routine. Si fa attenzione che non possano essere interpretate come un'aggressione.

Presunto tentativo di attentato a Lipsia: «Superamento del limite»
A proposito di un presunto tentativo di attacco, presumibilmente orchestrato dalla Russia, contro l'aeroporto di Lipsia/Halle con un drone carico di esplosivo all'inizio di agosto, Grynkewich ha dichiarato che già solo il tentativo rappresenta un superamento del limite.

«Se l'attacco fosse riuscito, sarebbero esplosi diversi Antonov pieni di carburante, probabilmente ci sarebbero stati dei morti», ha detto il generale con riferimento agli aerei cargo ucraini tra cui era stata trovata la drone e contro cui, secondo le indagini degli inquirenti tedeschi, era diretto il tentativo di attentato.

Alla luce dell'importanza dei droni nella guerra in Ucraina e in Iran, il generale ha affermato che la Nato deve migliorare rapidamente in questo settore. «Abbiamo bisogno di grandi quantità di droni kamikaze monouso, missili da crociera più economici e molto altro ancora.»

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