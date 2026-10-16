«Siamo militarmente nettamente superiori alla Russia»

Grynkewich ha aggiunto di essere certo che la Russia non lancerà un attacco convenzionale su larga scala contro l'Europa. «Putin ricorre ad altri metodi, come la sabotaggio, perché non ha altre opzioni.» Putin non vuole un conflitto diretto. Questo è dovuto alla deterrenza convenzionale. Bisogna mantenerla, modernizzare gli eserciti della Nato, esercitarsi molto e dimostrare le proprie capacità.

«Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome»

Alla domanda se il termine «guerra ombra» sia adatto per le azioni russe, il generale a quattro stelle ha dichiarato ancora allo «Spiegel»: «Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome: sabotaggio, incendio doloso o attacchi terroristici sono termini precisi, ci sono risposte chiare a riguardo. Chiamarli attacchi ibridi per me è troppo vago.»