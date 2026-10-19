Portare l'aula, in carcere: il progetto ticinese «unico in Svizzera» festeggia 20 anni

«L’esecuzione della pena è una responsabilità dello Stato che va oltre la custodia e la sicurezza», ha aggiunto il direttore del DI Norman Gobbi, «significa anche creare le condizioni affinché chi ha commesso un reato possa reinserirsi nella società. Con la Scuola InOltre, il Ticino ha sviluppato un modello unico in Svizzera, portando la scuola pubblica all’interno del carcere. Una scelta concreta e lungimirante, perché investire nella formazione e nel reinserimento significa anche prevenire la recidiva e rafforzare la sicurezza del nostro territorio e della collettività».