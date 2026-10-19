Il Municipio incontra i diciottenni (e i diciannovenni)
Durante l'incontro, spazio a riflessioni sulla cittadinanza attiva, la valorizzazione del territorio e l'importanza della partecipazione alla vita pubblica.
VERZASCA - Un'occasione di dialogo tra i giovani e le autorità comunali. Venerdì 16 ottobre il Municipio ha accolto i neodiciottenni della Valle Verzasca nell'ex sala municipale di Brione, per un incontro dedicato ai nuovi cittadini maggiorenni.
Quest'anno l'invito è stato esteso anche ai diciannovenni, poiché nel 2025 l'appuntamento non aveva potuto svolgersi.
Durante l'incontro, l'Esecutivo ha rivolto ai partecipanti un augurio per il loro ingresso nell'età adulta, sottolineando la disponibilità dell'autorità comunale e dei suoi servizi nei confronti dei cittadini.
È seguita una tavola rotonda che ha visto i giovani partecipare attivamente al confronto con i rappresentanti del Comune, esprimendo liberamente opinioni, aspettative e suggerimenti sulla gestione della cosa pubblica.
Al termine dell'incontro, i partecipanti hanno ricevuto in omaggio una copia del libro «Questa Valle» di Anna Gnesa, un'opera che invita a riscoprire la bellezza e il valore del paesaggio della Valle Verzasca, riflettendo sui cambiamenti del territorio e sull'importanza di preservarne le peculiarità.
Insieme al volume, i ragazzi hanno ricevuto un portachiavi e un buono d'ingresso al parco acquatico Splash & Spa di Rivera. La giornata si è conclusa con un momento conviviale in un ristorante della valle.