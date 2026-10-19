Il Municipio incontra i diciottenni (e i diciannovenni)

Durante l'incontro, l'Esecutivo ha rivolto ai partecipanti un augurio per il loro ingresso nell'età adulta, sottolineando la disponibilità dell'autorità comunale e dei suoi servizi nei confronti dei cittadini.

È seguita una tavola rotonda che ha visto i giovani partecipare attivamente al confronto con i rappresentanti del Comune, esprimendo liberamente opinioni, aspettative e suggerimenti sulla gestione della cosa pubblica.