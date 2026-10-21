LeBron James perde la pazienza con un tifoso dei Knicks: «Vengo dall'Ohio, amico»

Per James, approdato a Philadelphia dopo otto stagioni con i Los Angeles Lakers, l'accoglienza non è stata delle più calorose. Già durante la presentazione delle squadre, il suo nome è stato accompagnato da una bordata di fischi. Il quattro volte MVP, che in passato aveva preso in considerazione un trasferimento ai Knicks, è poi finito al centro di un episodio particolarmente teso.

Mentre si preparava a prendere posizione per un rimbalzo durante i tiri liberi di Jalen Brunson, LeBron è stato provocato da uno spettatore seduto a bordo campo. Il contenuto esatto delle parole del tifoso non è chiaro, ma la reazione del giocatore non si è fatta attendere. James si è voltato verso l'uomo, rispondendo con toni decisamente accesi.