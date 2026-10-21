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LeBron James perde la pazienza con un tifoso dei Knicks: «Vengo dall'Ohio, amico»

Fischiato e provocato dal pubblico newyorkese, «King James» ha inveito contro un fans durante il suo debutto vittorioso con i Philadelphia 76ers.
LeBron James perde la pazienza con un tifoso dei Knicks: «Vengo dall'Ohio, amico»
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di 20min.ch | Chris Geiger
LeBron James perde la pazienza con un tifoso dei Knicks: «Vengo dall'Ohio, amico»
Fischiato e provocato dal pubblico newyorkese, «King James» ha inveito contro un fans durante il suo debutto vittorioso con i Philadelphia 76ers.
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NEW YORK - Debutto movimentato per LeBron James con la maglia dei Philadelphia 76ers. Nella notte tra martedì e mercoledì, in occasione della ripresa della NBA, il 41enne è stato accolto dai fischi del pubblico del Madison Square Garden, prima di rendersi protagonista di un acceso battibecco con un tifoso dei New York Knicks.

La serata, iniziata con i festeggiamenti dei Knicks per il titolo conquistato, si è conclusa con una sconfitta per i padroni di casa. Dopo la consegna degli anelli e l'innalzamento della bandiera dei campioni al soffitto dell'arena, New York si è infatti arresa a Philadelphia per 106-100. I 76ers, rinforzati durante l'estate dagli arrivi di LeBron James e di Jaylen Brown, MVP delle Finali 2024 con i Boston Celtics, hanno così superato il primo impegno stagionale.

Per James, approdato a Philadelphia dopo otto stagioni con i Los Angeles Lakers, l'accoglienza non è stata delle più calorose. Già durante la presentazione delle squadre, il suo nome è stato accompagnato da una bordata di fischi. Il quattro volte MVP, che in passato aveva preso in considerazione un trasferimento ai Knicks, è poi finito al centro di un episodio particolarmente teso.

Mentre si preparava a prendere posizione per un rimbalzo durante i tiri liberi di Jalen Brunson, LeBron è stato provocato da uno spettatore seduto a bordo campo. Il contenuto esatto delle parole del tifoso non è chiaro, ma la reazione del giocatore non si è fatta attendere. James si è voltato verso l'uomo, rispondendo con toni decisamente accesi.

«Non c'è niente di soft nel Midwest», ha dichiarato il campione americano. «Non so di cosa parli, cazzo. Non vengo dalla West Coast, vengo dall'Ohio, amico». E ancora: «Sono un ragazzo dell'Ohio. Di cosa parli, c***o?». Parole pronunciate con evidente irritazione nei confronti del sostenitore newyorkese.

Dopo un ultimo sguardo rivolto al tifoso, il giocatore originario di Akron si è rimesso il paradenti e ha ripreso a concentrarsi sulla partita. L'episodio non gli ha impedito di contribuire alla vittoria dei 76ers, chiudendo il suo debutto con 14 punti, nove rimbalzi e sette assist.

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