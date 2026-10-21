Due ticinesi sugli scudi al Mondiale di Enduro

Sul podio è invece salito Alberto Tiberio, secondo nella categoria Master Open. Per la squadra ticinese, la trasferta ligure è stata anche un'occasione per confrontarsi con atleti di diversi Paesi e mettersi alla prova sulla scena internazionale.

La convocazione di Rudolph in nazionale e il podio di Tiberio sono due risultati significativi per la squadra e per la mountain bike ticinese. Traguardi che premiano l'impegno degli atleti e il lavoro delle società sportive del territorio.