Due ticinesi sugli scudi al Mondiale di Enduro
A Finale Ligure Alberto Tiberio è arrivato secondo nella categoria Master Open, mentre Franca Rudolph si è classificata 27esima tra le élite.
A Finale Ligure Alberto Tiberio è arrivato secondo nella categoria Master Open, mentre Franca Rudolph si è classificata 27esima tra le élite.
FINALE LIGURE - Una rappresentante nella nazionale svizzera e un secondo posto nella categoria Master Open. È il bilancio del Mudriders Racing Team, squadra ticinese di mountain bike, ai recenti Mondiali di Enduro disputati a Finale Ligure.
A distinguersi è stata Franca Rudolph, unica donna ticinese a indossare la maglia rossocrociata nella competizione. L'atleta del Mudriders Racing Team ha gareggiato nella categoria donne élite, affrontando un percorso di 76 chilometri con 2'200 metri di dislivello.
Sul podio è invece salito Alberto Tiberio, secondo nella categoria Master Open. Per la squadra ticinese, la trasferta ligure è stata anche un'occasione per confrontarsi con atleti di diversi Paesi e mettersi alla prova sulla scena internazionale.
La convocazione di Rudolph in nazionale e il podio di Tiberio sono due risultati significativi per la squadra e per la mountain bike ticinese. Traguardi che premiano l'impegno degli atleti e il lavoro delle società sportive del territorio.