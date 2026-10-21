«Marquez infinitamente più veloce»

«Sono molto diversi - ha dichiarato in un'intervista al Podcast Fast & Curious - Penso che Valentino, come pilota, fosse forse più completo, ma per me Marc è infinitamente più veloce. Ho un'ammirazione enorme per il modo in cui ha gestito la propria carriera, per la sua aggressività, per la continua ricerca del limite e soprattutto per come è riuscito a superare tutti gli infortuni. Marc è un pilota che meriterebbe di essere studiato a livello mentale. Ha una forza incredibile. Anche Valentino era speciale sotto questo aspetto, ma ciò che Marc ha dovuto affrontare e superare nella sua carriera è qualcosa che suscita una grandissima ammirazione».

Secondo lo spagnolo - capace di conquistare tre mondiali nella classe 80 e uno nella 125 - Marquez ha "rallentato" rispetto a quello a cui eravamo abituati prima del grave infortunio del 2020. «Il Marc che vedevamo fino al 2019 era un pilota che rischiava tutto. O vinceva o cadeva, era brutale. Oggi riflette molto di più e cerca di correre meno rischi. È normale, perché ha accumulato esperienza, ha vissuto infortuni molto seri e ha conquistato tanti titoli. Tutto questo cambia il modo di vedere le cose».