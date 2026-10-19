Sannino via da Bellinzona
L'allenatore italiano e l'ACB hanno sciolto il contratto. Squadra temporaneamente a Riccardo Abbenante
BELLINZONA - Il Bellinzona ha comunicato che Giuseppe Sannino non è più l'allenatore della squadra. Dopo un incontro con la dirigenza, le parti hanno concordato la risoluzione consensuale del contratto con effetto immediato. La decisione, spiega la società, è stata presa in un clima sereno e di reciproco rispetto, anche alla luce della volontà del tecnico di dare priorità a esigenze personali e familiari. Una scelta che il club ha accolto con comprensione.
«ACB 1904 SA ringrazia Sannino per la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati alla guida della squadra, augurandogli il meglio per il futuro personale e professionale», scrive l'ACB.
La guida della prima squadra passa temporaneamente a Riccardo Abbenante, finora allenatore in seconda, che assumerà l'incarico a interim per garantire continuità al lavoro del gruppo. La società augura infine buon lavoro ad Abbenante e alla squadra in vista dei prossimi impegni.