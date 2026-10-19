Sannino via da Bellinzona

BELLINZONA - Il Bellinzona ha comunicato che Giuseppe Sannino non è più l'allenatore della squadra. Dopo un incontro con la dirigenza, le parti hanno concordato la risoluzione consensuale del contratto con effetto immediato. La decisione, spiega la società, è stata presa in un clima sereno e di reciproco rispetto, anche alla luce della volontà del tecnico di dare priorità a esigenze personali e familiari. Una scelta che il club ha accolto con comprensione.