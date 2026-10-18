La Lazio sbanca Torino e resta incollata all'Inter
Continua l'inizio stagionale da urlo degli uomini di Gattuso: la Juve battuta per 3-0. Con brivido il Milan batte l'Atalanta, mentre il Como è corsaro a Firenze.
|25
|Guglielmo Vicario
|15
|Pierre Kalulu
|3
|Gleison Bremer Silva Nascimento
|26
|Jhon Lucumi
|22
|Weston McKennie
|12
|Douglas Luiz 67'
|29
|Pape Macou Sarr 88'
|2
|Mehmet Zeki Celik 74'
|31
|Nico Gonzalez 67'
|17
|Kerim Alajbegovic 46'
|9
|Randal Kolo Muani
|20
|Andrea Cambiaso 74'
|6
|Lloyd Kelly
|24
|Daniele Rugani
|4
|Federico Gatti
|23
|Carlo Pinsoglio
|27
|Nick Woltemade 46'
|11
|Edon Zhegrova 67'
|7
|Francisco Conceicao 67'
|32
|Juan Cabal
|8
|Teun Koopmeiners
|33
|Neto
|13
|Jeremie Boga 88'
|69' Tijjani Noslin
|14
|Oliver Provstgaard
|25
|86' Mattia Zaccagni
|10
|Reda Belahyane
|21
|69' Kenneth Taylor
|24
|Christos Mandas
|35
|Romano Floriani Mussolini
|15
|Josip Sutalo
|37
|Nuno Tavares
|17
|Davide Frattesi
|16
|79' Gustav Isaksen
|11
TORINO - La Lazio non si ferma più. I biancocelesti conquistano la sesta vittoria in sette giornate di questo sorprendente avvio di Serie A, espugnando l’Allianz Stadium e infliggendo alla Juventus la seconda sconfitta in campionato. A sbloccare il big match è Provstgaard, che al 37’ insacca di testa su assist di Zaccagni. La reazione bianconera non arriva e, nella ripresa, la squadra di Gattuso colpisce ancora: una splendida azione personale di Isaksen vale il 2-0, prima che una giocata di gran classe di Dele-Bashiru fissi il risultato sul definitivo 3-0. Un successo pesantissimo, che permette alla Lazio di restare appaiata all’Inter in vetta alla classifica.
Resta imbattuto anche il Milan di Amorim, che a San Siro supera l’Atalanta per 3-2 e continua a inseguire il duo di testa e la Roma, vittoriosa ieri contro il Genoa. I rossoneri sembrano chiudere i conti già al 58’: dopo il rigore trasformato da Goncalo Ramos, le reti di Rabiot e Gila portano il risultato sul 3-0. La Dea, però, non si arrende e riapre la partita con Gaetano al 66’ e Krstovic all’81’, regalando un finale ad alta tensione. Il Diavolo resiste e conquista tre punti preziosi, che gli permettono di mantenere il quarto posto in classifica.
Sorride anche il Como di Fabregas, che si impone per 3-1 sul campo della Fiorentina. Ai lariani bastano quattro minuti per colpire due volte, tra il 32’ e il 36’, con Liberali e Nico Paz. I viola accorciano le distanze con Pongracic al 42’. Lo stesso difensore croato trova anche la rete del pareggio nel recupero del primo tempo, ma il VAR annulla per fuorigioco. In avvio di ripresa, Douvikas chiude i conti firmando il definitivo 1-3.
Nella partita di mezzogiorno, infine, il Lecce espugna Udine con un netto 3-0 e infligge all’Udinese la quinta sconfitta consecutiva. I salentini indirizzano la sfida già nel primo tempo, grazie alle reti di Gaspar all’11’ e Ndri al 33’, prima del sigillo di Siebert all’86’. Tre punti che permettono al Lecce di salire a quota nove e raggiungere l’undicesimo posto in classifica. Per i friulani, invece, la crisi si aggrava e la panchina di Runjac sarebbe già a rischio.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Inter
|7
|19
|6
|1
|0
|21
|9
|12
|2
|Lazio
|7
|19
|6
|1
|0
|14
|4
|10
|3
|Roma
|7
|17
|5
|2
|0
|16
|3
|13
|4
|Milan
|7
|15
|4
|3
|0
|14
|7
|7
|5
|Como
|7
|14
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|6
|Frosinone
|7
|13
|4
|1
|2
|13
|9
|4
|7
|Cagliari
|7
|13
|4
|1
|2
|6
|7
|-1
|8
|Juventus
|7
|11
|3
|2
|2
|9
|8
|1
|9
|Napoli
|7
|10
|3
|1
|3
|10
|7
|3
|10
|Torino
|7
|10
|3
|1
|3
|10
|9
|1
|11
|Atalanta
|7
|9
|3
|0
|4
|10
|11
|-1
|12
|Lecce
|7
|9
|3
|0
|4
|9
|12
|-3
|13
|Sassuolo
|7
|8
|2
|2
|3
|12
|14
|-2
|14
|Monza
|7
|7
|2
|1
|4
|13
|15
|-2
|15
|Bologna
|7
|5
|1
|2
|4
|6
|10
|-4
|16
|Udinese
|7
|4
|1
|1
|5
|9
|16
|-7
|17
|Genoa
|7
|4
|1
|1
|5
|5
|13
|-8
|18
|Fiorentina
|7
|4
|1
|1
|5
|8
|17
|-9
|19
|Parma
|7
|4
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|20
|Venezia
|7
|3
|1
|0
|6
|6
|16
|-10