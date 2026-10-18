La Lazio sbanca Torino e resta incollata all'Inter

Resta imbattuto anche il Milan di Amorim, che a San Siro supera l’Atalanta per 3-2 e continua a inseguire il duo di testa e la Roma, vittoriosa ieri contro il Genoa. I rossoneri sembrano chiudere i conti già al 58’: dopo il rigore trasformato da Goncalo Ramos, le reti di Rabiot e Gila portano il risultato sul 3-0. La Dea, però, non si arrende e riapre la partita con Gaetano al 66’ e Krstovic all’81’, regalando un finale ad alta tensione. Il Diavolo resiste e conquista tre punti preziosi, che gli permettono di mantenere il quarto posto in classifica.