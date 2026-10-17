SERIE A
Primi punti stagionali per il Venezia
I partenopei, già sconfitti in Champions in settimana, hanno perso 1-0 contro il "nuovo" Venezia di Davide Nicola. De Bruyne sbaglia un rigore
IMAGO / Action Plus
Primi punti stagionali per il Venezia
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Primi punti stagionali per il Venezia
I partenopei, già sconfitti in Champions in settimana, hanno perso 1-0 contro il "nuovo" Venezia di Davide Nicola. De Bruyne sbaglia un rigore
Primi punti stagionali per il Venezia
I partenopei, già sconfitti in Champions in settimana, hanno perso 1-0 contro il "nuovo" Venezia di Davide Nicola. De Bruyne sbaglia un rigore
VENEZIA - È iniziata alla grande l'avventura di Davide Nicola sulla panchina del Venezia. Arrivato in laguna per sostituire Giovanni Stroppa, il tecnico piemontese - l'uomo delle salvezze "impossibili" - ha esordito battendo nientemeno che il Napoli per 1-0 e conquistando i primi punti stagionali.
A decidere la sfida è stato un gol di Akor Adams a inizio ripresa, su assist dell'elvetico Sohm. Gli ospiti hanno avuto una clamorosa occasione per pareggiare, ma al 68' De Bruyne si è fatto parare un rigore da Stankovic.
In classifica il Venezia resta ultimo, ma si porta a una sola lunghezza dalla zona salvezza. Il Napoli è invece nono con 10 punti in 7 partite.
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