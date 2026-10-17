Primi punti stagionali per il Venezia

A decidere la sfida è stato un gol di Akor Adams a inizio ripresa, su assist dell'elvetico Sohm. Gli ospiti hanno avuto una clamorosa occasione per pareggiare, ma al 68' De Bruyne si è fatto parare un rigore da Stankovic.

In classifica il Venezia resta ultimo, ma si porta a una sola lunghezza dalla zona salvezza. Il Napoli è invece nono con 10 punti in 7 partite.