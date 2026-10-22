«Questo Lugano è il frutto della pazienza del club»

Il Lugano è ancora imbattuto, ha il miglior attacco e la miglior difesa della Super League. Qual è il segreto di questa squadra?

«Guardandola da fuori, partirei dalle fondamenta. E la prima persona a cui penso è Mattia Croci-Torti. Sta facendo davvero grandi cose: in questo percorso c'è molto di lui, della sua crescita e della sua evoluzione come allenatore, che procede di pari passo con i risultati ottenuti dalla squadra negli ultimi anni. Credo sia il principale artefice del successo del Lugano. C'è poi un altro aspetto che mi piace sottolineare: il club ha continuato a credere nella strada intrapresa diversi anni fa, sostenendo il proprio allenatore anche nei momenti più difficili».

Come all'inizio della scorsa stagione, quando a fine agosto il Lugano era già fuori dalla Coppa Svizzera e dall'Europa, oltre a essere attardato in campionato...

«Esattamente. Anche al club vanno quindi riconosciuti grandi meriti. Nel calcio di oggi la figura dell'allenatore viene spesso messa in discussione sulla base dei risultati, più che delle reali capacità, competenze e qualità. Il Lugano, invece, ha continuato a dare fiducia a Croci-Torti anche quando le cose non giravano e i risultati non arrivavano. In un certo senso, i successi di oggi sono anche il frutto di quella fiducia e di quella pazienza».