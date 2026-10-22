Un successo di prestigio per Antonietti, in attesa del 21 novembre

LIBEREC - In vista del 21 novembre, quando lotterà per due titoli contemporaneamente, il WBA Continental Europe e l'IBO International, Marius "Black" Antonietti ha scaldato i motori imponendosi a Liberec contro il venezuelano Jose Arcon, che vantava un record di 15 vittorie (13 per ko) e 2 sconfitte. Il 36enne ha conquistato il successo per ko tecnico al secondo round. «È stato sicuramente un bel banco di prova in un evento molto sentito, trasmesso persino su una piattaforma molto seguita in Cechia. Sono felice di aver vinto, mi dà fiducia in vista del prossimo impegno».