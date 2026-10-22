Un successo di prestigio per Antonietti, in attesa del 21 novembre
Il 36enne si è imposto contro Arcon a un mese di distanza da un match sentitissimo
Il 36enne si è imposto contro Arcon a un mese di distanza da un match sentitissimo
LIBEREC - In vista del 21 novembre, quando lotterà per due titoli contemporaneamente, il WBA Continental Europe e l'IBO International, Marius "Black" Antonietti ha scaldato i motori imponendosi a Liberec contro il venezuelano Jose Arcon, che vantava un record di 15 vittorie (13 per ko) e 2 sconfitte. Il 36enne ha conquistato il successo per ko tecnico al secondo round. «È stato sicuramente un bel banco di prova in un evento molto sentito, trasmesso persino su una piattaforma molto seguita in Cechia. Sono felice di aver vinto, mi dà fiducia in vista del prossimo impegno».
La già citata sfida del mese prossimo si terrà a Ingolstadt e sarà trasmessa in diretta su DAZN. Una vetrina importante per Antonietti, che l'ha definita «l'evento più importante della sua carriera». A contendergli i titoli sarà Granit Stein, 90esimo al mondo, con un record di 21 vittorie (11 per ko), 2 sconfitte e un pareggio. Un avversario ostico, dunque, ma una sfida che potrebbe aprire prospettive importanti al ticinese.