Lugano impegnato sul campo del Getafe

L'attacco del Getafe punta soprattutto sul turco Enes Unal, autore di 3 gol in 10 incontri in questo avvio di stagione. Lo scorso anno, invece, il 29enne - che in carriera ha subito per ben due volte la rottura del legamento crociato del ginocchio destro - ha giocato in Premier League con il Bournemouth, segnando un solo gol in 24 presenze. Tra gli altri giocatori da tenere d'occhio c'è Ramón Terrats, uno dei motori della manovra spagnola, particolarmente abile nel creare occasioni da gol. In ogni caso, se il Lugano fa il Lugano, non deve temere nessuno...

Per Behrens e compagni, però, l'appuntamento più importante della settimana resta quello di domenica pomeriggio alla Stockhorn Arena contro il Thun (che stasera ospiterà l'Hajduk Spalato in Conference League). L'obiettivo sarà quello di conservare i sei punti di vantaggio sullo Young Boys, impegnato a sua volta in casa contro il San Gallo. Del resto, come sottolineato nelle scorse settimane dal Crus, nonostante il fascino delle competizioni europee, la priorità resta la Super League. Certe occasioni vanno colte, perché certi treni non passano tutti gli anni.