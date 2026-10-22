Ecco il prossimo Tour de France, non mancano le novità

«Se vuoi andare a trovare altri colli, bisogna accettare a un certo punto di non avere sistematicamente i più conosciuti», ribatte il direttore del Tour. «È anche uscire dai sentieri battuti. Ci sono stati anni in cui non c’erano né Galibier, né Tourmalet, né Alpe d’Huez, né Ventoux. Qui, avremo i colli di domani che sono altrettanto terribili. E avremo il Tourmalet».

Il gigante dei Pirenei sarà protagonista della tappa regina, la 18a, che affronterà il col du Soulor, il Tourmalet, l'Hourquette d'Ancizan e la salita finale verso Saint-Lary-Soulan, sul col du Portet. Quest'ultimo, con i suoi 2'215 metri, sarà il punto più alto del Tour. Il dislivello complessivo raggiungerà i 5'400 metri. «È la prima volta che si associano il Tourmalet e il Portet, due mostri. E il giorno dopo, ci saranno ancora pendenze terribili con il ritorno dei colli baschi di Burdincurutcheta e Bagargui. Sì, i Pirenei sono più duri delle Alpi», insiste Prudhomme.