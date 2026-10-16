«Il municipio parli con noi»

L'Esecutivo ha ora la possibilità di raccogliere il messaggio e convocare il comitato. In caso contrario, i promotori del referendum sono pronti a farsi avanti con una comunicazione formale, per chiedere di essere ascoltati. «Abbiamo delle idee da proporre», assicura l'ex sindaco, convinto che il risultato delle urne debba tradursi in un nuovo percorso per il patrimonio cittadino.

L'affondo: «Chi non ci crede si faccia da parte»

Martignoni Polti lancia poi un messaggio a chi non condivide la necessità di cambiare approccio. «Se ci sono persone che non credono in questo nuovo corso, devono farsi da parte», sostiene in maniera decisa l'ex sindaco di Bellinzona. Per il promotore del referendum, il rilancio dei Castelli non può ridursi a un'operazione formale: serve una visione capace di coinvolgere anche sul piano emotivo. Altrimenti, avverte, il rischio è che tutto il lavoro si riveli inutile.