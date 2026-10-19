Parigi sotto shock, 2mila fermi e centinaia di feriti
La capitale e altre città francesi segnate da violente proteste e saccheggi legati al carovita.
PARIGI - Razzie e scontri hanno portato ieri all'arresto di 92 persone a Parigi, teatro di violenti proteste contro il carovita. Lo ha dichiarato la prefettura di polizia su X.
«Gruppi sparsi di giovani delinquenti che agiscono per pura opportunità stanno cercando di saccheggiare esercizi commerciali. Le forze dell'ordine stanno dimostrando grande agilità, intervenendo sistematicamente per disperdere i gruppi ed effettuare fermi», ha dichiarato ieri sera la prefettura di polizia parigina.
Dei 92 fermi avvenuti domenica nella capitale francese, 50 sono avvenuti nel corso della serata. Le autorità hanno segnalato almeno cinque esercizi commerciali saccheggiati, tra cui un negozio di abbigliamento, un punto vendita Darty a Belleville e due supermercati.
«Non allenteremo la presa, la legge deve prevalere», aggiunge la polizia.
In tutto sono 2'000 i fermi e 600 i poliziotti feriti per i disordini del fine settimana che hanno trasformato Parigi e altre città come Limoges, Marsiglia e Bordeaux in campi di battaglia.
Macron respinge le dimissioni del ministro dell'interno
Il presidente francese Emmanuel Macron ha duramente criticato le «carenze», che, a suo dire, hanno portato alle violente proteste che hanno scosso il Paese, ma ha respinto le dimissioni del ministro dell'Interno Laurent Nunez in relazione alla crisi.
«Domenica, il ministro dell'Interno ha presentato le proprie dimissioni al presidente - ha reso noto l'Eliseo in un comunicato - Data la necessità di garantire la continuità nella guida delle forze dell'ordine in questo momento, il presidente le ha respinte».
Macron ha chiesto a Nunez di «adottare tutte le misure necessarie per assicurare trasparenza riguardo alle lacune nella pianificazione e nell'intelligence che hanno condotto alle violenze» e di «introdurre nuovi metodi operativi per le forze di sicurezza» al fine di gestire la crisi, prosegue la nota.