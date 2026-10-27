Domanda turistica verso un rialzo in inverno

Come detto, la crisi nel Golfo Persico rimane un fattore penalizzante per il turismo. Tale situazione ha infatti compromesso in modo significativo il traffico aereo internazionale, mentre l'aumento dei prezzi del carburante ha reso i viaggi decisamente più costosi. La guerra continua dunque a smorzare la domanda dai mercati a lunga distanza: in particolare, spicca il -19,1% dell'India durante l'estate.

Per contro, a conti fatti la canicola non ha inciso più di quel tanto sulle cifre. Se da un lato l'afa ha avuto effetti negativi sul turismo urbano, dall'altro la necessità di cercare refrigerio ha beneficiato alle località di montagna.