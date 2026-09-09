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Forte pioggia, il riale esonda a Caviano: detriti sulla strada
I disagi alla circolazione rendono necessari gli interventi per ripristinare la sicurezza della strada.
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Forte pioggia, il riale esonda a Caviano: detriti sulla strada
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Forte pioggia, il riale esonda a Caviano: detriti sulla strada
I disagi alla circolazione rendono necessari gli interventi per ripristinare la sicurezza della strada.
Forte pioggia, il riale esonda a Caviano: detriti sulla strada
I disagi alla circolazione rendono necessari gli interventi per ripristinare la sicurezza della strada.
La notte di forti piogge, preannunciate dai meteorologi di Locarno Monti, ha lasciato il segno in quel di Caviano. Qui, il riale ha infatti raggiunto una portata tale da fuoriuscire dal proprio alveo, riversando acqua e detriti sulla strada.
A segnalarlo è un lettore, che solleva l'attenzione sul tema della manutenzione dei corsi d'acqua minori. Secondo la segnalazione, si tratterebbe infatti di uno dei riali che, a suo dire, non riceverebbero una manutenzione adeguata, con conseguenze che emergono soprattutto in occasione di precipitazioni particolarmente intense.
I detriti trasportati dall'acqua hanno invaso la carreggiata, creando disagi alla circolazione e rendendo necessari gli interventi per ripristinare la sicurezza della strada.
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