TURGOVIA
Finalmente la pioggia: le mucche festeggiano
Scene di giubilo da Wigoltingen
Finalmente la pioggia: le mucche festeggiano
BRK News
Fonte BRK News
Finalmente la pioggia: le mucche festeggiano
Scene di giubilo da Wigoltingen
WIGOLTINGEN - Lunedì 17 agosto, dopo un lungo periodo di siccità, forti piogge hanno interessato alcune aree del cantone di Turgovia. A Wigoltingen, le immagini realizzate da BRN News documentano la pioggia che bagna finalmente i prati aridi, offrendo un sollievo atteso da tempo.
L’improvviso acquazzone ha sorpreso anche il bestiame: diverse mucche sono state riprese mentre correvano attraverso il pascolo, reagendo vivacemente al cambiamento delle condizioni meteorologiche.
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