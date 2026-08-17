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Allarme ESTI: un prodotto elettrico su quattro è pericoloso

Quasi il 30% dei dispositivi testati presenta difetti che possono causare scosse o incendi, secondo l'Ispettorato federale svizzero.
Allarme ESTI: un prodotto elettrico su quattro è pericoloso
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Fonte Ats
di Redazione
Allarme ESTI: un prodotto elettrico su quattro è pericoloso
Quasi il 30% dei dispositivi testati presenta difetti che possono causare scosse o incendi, secondo l'Ispettorato federale svizzero.

BERNA - Durante i controlli effettuati dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) nel 2025, un prodotto elettrico su quattro è risultato difettoso. Lo comunica oggi la stessa autorità di sorveglianza della Confederazione, precisando di aver emanato 65 divieti di vendita e disposto ritiri dal mercato. Tra i prodotti interessati figuravano anche apparecchi di illuminazione e caricabatterie.

Nel 2025 l'ESTI ha controllato complessivamente 1001 prodotti elettrici - con verifiche effettuate sulla base dei rischi e a campione - sia online che in loco nei punti vendita e nei mercati specializzati, si legge in una nota diramata dall'ispettorato.

In 281 casi sono stati riscontrati difetti, pari al 28% dei prodotti controllati. Per 172 prodotti le carenze riguardavano direttamente la sicurezza elettrica. Difetti di questo tipo, che per i consumatori spesso non sono riconoscibili a vista, possono provocare scosse elettriche, surriscaldamenti o incendi, avverte l'organo di sorveglianza.

Nell'anno in esame sono stati emanati 65 divieti di vendita. I prodotti interessati appartenevano a diverse categorie: materiali da installazione, elettrodomestici e apparecchiature per ufficio, apparecchi di illuminazione e caricabatterie. Tra questi erano presenti anche singoli prodotti per l'uso in zone a rischio di esplosione e numerosi prodotti elettrici con spine estere non autorizzate.

In altri 23 casi le aziende responsabili hanno ritirato dal mercato i prodotti difettosi in collaborazione con l'ESTI. Otto di questi richiami e avvertimenti sono stati pubblicati anche sui canali dell'Ufficio federale del consumo. Tra i prodotti interessati figuravano powerbank, aspirapolvere senza filo, friggitrici ad aria e adattatori per spine.

Attenzione alle spine di tipo F
L'ESTI mette in guardia in particolare dagli acquisti diretti su piattaforme online estere, soprattutto quando i prezzi sono insolitamente bassi. In questi casi i consumatori corrono un rischio maggiore e, in caso di problemi, spesso non hanno un referente in Svizzera.

Particolare cautela è inoltre richiesta per gli apparecchi dotati di spine tedesche con messa a terra di tipo F, nota anche con l'acronimo Schuko (da Schutzkontakt), che non possono essere venduti in Svizzera per il rischio di sovraccarichi e incendi. L'ESTI ricorda infine che il marchio CE non costituisce un certificato di sicurezza indipendente, ma una dichiarazione del fabbricante.

L'ispettorato raccomanda inoltre di acquistare apparecchi elettrici da venditori affidabili e di prestare attenzione alla presenza di un indirizzo di contatto raggiungibile e di istruzioni chiare. Un'ulteriore garanzia è offerta dai marchi di controllo riconosciuti, tra cui il contrassegno di sicurezza facoltativo dell'ESTI.

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