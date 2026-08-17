Allarme ESTI: un prodotto elettrico su quattro è pericoloso

In 281 casi sono stati riscontrati difetti, pari al 28% dei prodotti controllati. Per 172 prodotti le carenze riguardavano direttamente la sicurezza elettrica. Difetti di questo tipo, che per i consumatori spesso non sono riconoscibili a vista, possono provocare scosse elettriche, surriscaldamenti o incendi, avverte l'organo di sorveglianza.

Nell'anno in esame sono stati emanati 65 divieti di vendita. I prodotti interessati appartenevano a diverse categorie: materiali da installazione, elettrodomestici e apparecchiature per ufficio, apparecchi di illuminazione e caricabatterie. Tra questi erano presenti anche singoli prodotti per l'uso in zone a rischio di esplosione e numerosi prodotti elettrici con spine estere non autorizzate.