Svizzeri, un popolo di sportivi convinti
Meno di un quinto della popolazione non pratica alcuna attività. Lo rivela un nuovo studio dell'Ufficio federale dello sport
BERNA - Oltre la metà degli Svizzeri ama trascorrere del tempo all'aria aperta praticando la corsa, il ciclismo, il nuoto, lo sci, oppure effettuando lunghe escursioni. Meno del 20% preferisce invece rimanersene in panciolle, stando a uno studio dell'Ufficio federale dello sport presentato stamane ai media.
In un raffronto internazionale, la Svizzera è un paese di sportivi. L'escursionismo raccoglie la maggioranza dei favori: tale attività è praticata dal 49% della popolazione. Seguono il ciclismo (34%), il nuoto (25%), lo sci (23%) e la corsa (23%). Tali attività sono tallonate dalla muscolazione (20%) e dallo yoga (16%), attività sempre più in voga
Dopo anni in crescita, si assiste tuttavia a una certa stagnazione: dal 2020 al 2026, la quota di persone molto attive (52%), come di quelle inattive (17%) è rimasta pressoché inalterata.
Se lo sguardo spazia oltre i confini nazionali per abbracciare l'Europa, gli Svizzeri rimangono un popolo di sportivi. Insomma, l'attività fisica gode di un'immagine molto positiva. Fra l'altro, dall'indagine emerge un dato interessante: tanto più elevato il livello di formazione e di reddito, tanto maggiore l'attività fisica.