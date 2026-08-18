Svizzeri, un popolo di sportivi convinti

In un raffronto internazionale, la Svizzera è un paese di sportivi. L'escursionismo raccoglie la maggioranza dei favori: tale attività è praticata dal 49% della popolazione. Seguono il ciclismo (34%), il nuoto (25%), lo sci (23%) e la corsa (23%). Tali attività sono tallonate dalla muscolazione (20%) e dallo yoga (16%), attività sempre più in voga