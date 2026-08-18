Ecco perché la pioggia profuma di buono

La principale è il geosmina, una sostanza nota per il suo caratteristico aroma terroso e leggermente muffoso. Ne bastano appena 4-10 nanogrammi per litro perché l'essere umano riesca a percepirne l'odore. Una quantità minuscola: equivale grosso modo a un cucchiaino di geosmina disperso nell'acqua contenuta in 200 piscine olimpioniche.

Terroso e un po' muffoso: perché ci piace?

Terroso e muffoso non sono esattamente gli aggettivi che useremmo, di solito, per descrivere un profumo piacevole. Eppure il petricore ci trasmette spesso una sensazione positiva.