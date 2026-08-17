Siete giovani? Il caldo manda al pronto soccorso anche voi
Lo sport e il consumo di alcol, con queste temperature, mettono a rischio anche le persone più in forma. E gli ospedali svizzeri subiscono il contraccolpo.
BERNA - Chi è giovane e in forma riesce a sopportare il caldo senza problemi? Non necessariamente. Attualmente, infatti, le alte temperature stanno mandando in ospedale anche persone che non appartengono alle categorie considerate a rischio.
«In casi rari sono anche persone più giovani, che fanno sport o consumano alcol e sostanze, che devono essere trattate da noi», ha spiegato Caroline Johnson, portavoce dell'Ospedale universitario di Basilea, alla «SRF-Tagesschau».
Soprattutto quando fa molto caldo, lo sport può diventare un problema. Durante una sessione di jogging, una partita di calcio o un allenamento intenso, il corpo cerca di rinfrescarsi attraverso la sudorazione, perdendo così preziosi liquidi e sali minerali. E l’alcol appesantisce ulteriormente il quadro generale.
7'500 emergenze in due mesi
A Basilea, quest'anno, la situazione risulta particolarmente critica. Nella città rossocrociata sono infatti già stati registrati 45 giorni con almeno 30 gradi, un primato, e le temperature stanno mettendo a dura prova gli ospedali.
Tra metà giugno e inizio agosto, in particolare, l'Universitätsspital ha contato circa 7'500 emergenze associate al caldo. Particolarmente a rischio restano gli anziani e le persone con patologie pregresse, ma i giovani ci sono.
In crescita infarti, ictus e arresti cardiaci
La pressione canicolare si avverte anche in altri cantoni e altri ospedali. Secondo il Tages-Anzeiger, l'Ospedale universitario di Zurigo ha registrato un netto aumento delle emergenze cardiovascolari, mentre sviluppi simili sono stati osservati a Lucerna, Berna e Baden.
Omar Gisler del Ospedale cantonale di Baden ha riferito alla SRF-Tagesschau che i collaboratori «non sapevano più dove intervenire», aggiungendo che negli anni precedenti non si era mai assistito a una situazione di questa portata.
Se sentite vertigini, nausea o forte stanchezza...fermatevi
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dal canto suo, consiglia di evitare attività fisiche faticose in caso di forte calore. L’attività sportiva dovrebbe essere spostata alle ore più fresche del mattino o della sera. Inoltre, è importante bere a sufficienza, anche senza sentire la sete. In caso di vertigini, nausea o forte stanchezza, è necessario recarsi in un luogo fresco, sdraiarsi, rinfrescare il corpo e bere. Se le condizioni non migliorano rapidamente, è necessario ricorrere all’assistenza medica.