Siete giovani? Il caldo manda al pronto soccorso anche voi

In crescita infarti, ictus e arresti cardiaci

La pressione canicolare si avverte anche in altri cantoni e altri ospedali. Secondo il Tages-Anzeiger, l'Ospedale universitario di Zurigo ha registrato un netto aumento delle emergenze cardiovascolari, mentre sviluppi simili sono stati osservati a Lucerna, Berna e Baden.