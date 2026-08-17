Tremano i ricchi di Ginevra: bande di ladri prendono di mira le loro ville

Preoccupazione per l'attrattività della piazza

Tra le vittime ci sarebbero banchieri privati, commercianti di materie prime e altri dirigenti facoltosi. Anche aziende come Pictet e Trafigura avrebbero segnalato il problema alle autorità.

«Questa tendenza è diventata ultimamente molto più organizzata, mirata e frequente», afferma la politica vodese del FDP Florence Bettschart-Narbel. La preoccupazione è che il fenomeno possa compromettere l’attrattività della Svizzera per le aziende straniere e le persone facoltose.



Un adolescente rapito durante una fuga

Un altro episodio raccontato al «Financial Times» da un commerciante di materie prime di Ginevra mostra la violenza di questi assalti. Durante una rapina ai danni di una famiglia amica, i malviventi avrebbero portato con sé in auto uno dei figli adolescenti. Il giovane sarebbe poi stato liberato poco prima del confine francese.