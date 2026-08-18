Crans-Montana, c'è un nuovo imputato: è il 16esimo

Il Ministero pubblico, che ha confermato a Keystone-ATS un'informazione diffusa dalla RTS, ha quindi deciso di interrogare un settimo esponente politico, attuale o passato, dell'ex comune di Chermignon o di quello di Crans-Montana. Sono inoltre imputati sette dipendenti o ex dipendenti comunali. A questa lista si aggiungono i gerenti del locale, Jacques e Jessica Moretti.

In questa vicenda, tutti gli imputati devono rispondere delle stesse accuse, ossia: omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Dalla sua ultima audizione, all'inizio di giugno, Jessica Moretti deve inoltre rispondere anche dell'accusa di falsità in documenti. Per tutti vale la presunzione di innocenza.