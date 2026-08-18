Cerca e trova immobili
Segnalaci
VALLESE

Crans-Montana, c'è un nuovo imputato: è il 16esimo

Il totale degli imputati comprende ora sette politici e sette dipendenti comunali, oltre ai gerenti del locale.
Crans-Montana, c'è un nuovo imputato: è il 16esimo
Deposit Photos
Fonte Ats
di Redazione
Crans-Montana, c'è un nuovo imputato: è il 16esimo
Il totale degli imputati comprende ora sette politici e sette dipendenti comunali, oltre ai gerenti del locale.

SION - C'è un nuovo imputato per l'incendio di Capodanno al bar "Le Costellation": si tratta del municipale di Crans-Montana responsabile della sicurezza tra 2017 et 2020. Il totale degli indagati sale così a sedici.

Prima del suo mandato politico, l'uomo, dal 2008 al 2014, era stato a capo del Centro di soccorso antincendio di Crans-Montana. Il nuovo imputato sarà interrogato il prossimo 29 settembre a Sion.

Il Ministero pubblico, che ha confermato a Keystone-ATS un'informazione diffusa dalla RTS, ha quindi deciso di interrogare un settimo esponente politico, attuale o passato, dell'ex comune di Chermignon o di quello di Crans-Montana. Sono inoltre imputati sette dipendenti o ex dipendenti comunali. A questa lista si aggiungono i gerenti del locale, Jacques e Jessica Moretti.

In questa vicenda, tutti gli imputati devono rispondere delle stesse accuse, ossia: omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Dalla sua ultima audizione, all'inizio di giugno, Jessica Moretti deve inoltre rispondere anche dell'accusa di falsità in documenti. Per tutti vale la presunzione di innocenza.

L'incendio divampato nel locale "Le Constellation" ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115. Quasi tutti erano giovanissimi: circa la metà delle persone decedute era minorenne.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
crans-montanaincendio capodannole constellationstrage crans-montana
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
2 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
1 gior
22
72

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
1 gior
16
52

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
20 ore

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
1 gior
167
118

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
2 gior
60
183

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
15 ore

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
16 ore

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
4 gior
85

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie
LIVE
CONFINE
2 gior
27
106

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito
LIVE
LUGANO
2 gior
41
85

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
1 gior
22
46

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

«No alla partita della vergogna»
LIVE
LUGANO
2 gior
208
336

«No alla partita della vergogna»

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
1 gior
5
48

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
1 gior
144
209

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
2 gior
14
18

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
21 ore
8
59

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
18 ore
9
35

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
1 gior
40

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese
LIVE
LOCARNO
2 gior
4
26

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
2 gior

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
70

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
1 gior
3
16

Al fiume per rischiare di morire

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
178

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
1 gior
5
14

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
23 ore
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
1 gior
5
17

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
3 gior
24
82

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
1 gior
21
17

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
1 gior
5
14

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
57

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
15 ore
129
337

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
95

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
19 ore
6
25

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
1 gior
26
106

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti
LIVE
GRIGIONI
2 gior
15
23

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata
LIVE
MASSAGNO
2 gior
16

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
1 gior
13
113

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
23 ore
42

Cavallo precipita da un ponte

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista
LIVE
VALLESE
2 gior

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
2 gior
9
13

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
14

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
4 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega
LIVE
BLENIO
1 gior
7
17

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega

Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»
LIVE
LUGANO
1 gior
4
20

Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri
LIVE
RIVIERA
2 gior
1
10

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Svizzeri, un popolo di sportivi convinti
LIVE
SVIZZERA
13 min

Svizzeri, un popolo di sportivi convinti

Apprendisti, le istruzioni non bastano: «Vanno seguiti da vicino»
LIVE
SVIZZERA
19 min

Apprendisti, le istruzioni non bastano: «Vanno seguiti da vicino»

Fine dello stop: la Svizzera torna a trasferire richiedenti asilo verso l'Italia
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Fine dello stop: la Svizzera torna a trasferire richiedenti asilo verso l'Italia

Twint lancia addebito diretto nel 2027
LIVE
SVIZZERA
2 ore
3
7

Twint lancia addebito diretto nel 2027

Ecco perché la pioggia profuma di buono
LIVE
SVIZZERA
3 ore
8

Ecco perché la pioggia profuma di buono

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
10 ore
9
27

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Siete giovani? Il caldo manda al pronto soccorso anche voi
LIVE
SVIZZERA
13 ore
10

Siete giovani? Il caldo manda al pronto soccorso anche voi

Tremano i ricchi di Ginevra: bande di ladri prendono di mira le loro ville
LIVE
SVIZZERA
15 ore
35
77

Tremano i ricchi di Ginevra: bande di ladri prendono di mira le loro ville

Lite tra giovani con arma (a salve), interviene la polizia
LIVE
VAUD
16 ore
12

Lite tra giovani con arma (a salve), interviene la polizia

Salvataggio estremo nella gola del Jolisch: recuperate tre persone
LIVE
VALLESE
17 ore
3
28

Salvataggio estremo nella gola del Jolisch: recuperate tre persone