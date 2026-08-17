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Aumenti salariali? L'USI frena

Sindacati e imprenditori si scontrano sulle proposte, con divergenze sulle cause della perdita di potere d'acquisto.
Aumenti salariali? L'USI frena
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Fonte Ats
di Redazione
Aumenti salariali? L'USI frena
Sindacati e imprenditori si scontrano sulle proposte, con divergenze sulle cause della perdita di potere d'acquisto.

BERNA - Si preannunciano tese le discussioni salariali per l'anno prossimo: l'organizzazione sindacale Travail.Suisse ha aperto le danze chiedendo un aumento generale del 2% per tutti i lavoratori. Da parte sua, l'Unione svizzera degli imprenditori (USI) ritiene plausibile un aumento medio dell'1%.

La rivendicazione del 2% costituisce una media e varia a seconda dei settori, ha spiegato Travail.Suisse in una conferenza stampa. Nel settore sanitario, Syna chiede ad esempio un aumento dal 5 al 6%, sostenendo che i deboli aumenti salariali degli ultimi anni abbiano causato una forte perdita del potere d'acquisto.

Per giustificare la propria richiesta, Travail.Suisse evidenzia una stagnazione dei salari reali negli ultimi dieci anni. Questa situazione ha portato a un deterioramento della situazione finanziaria delle famiglie, accentuato da un forte aumento del costo della vita, ha sottolineato Thomas Bauer, responsabile della politica economica del sindacato.

A pesare sono in particolare i premi dell'assicurazione malattia, non presi in considerazione nel calcolo dell'inflazione. Tenendo conto di questi due fattori, il potere d'acquisto della classe media ha subito tra il 2022 e la fine del 2026 un calo compreso tra l'1,5% e l'1,9%.

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Produttività non redistribuita
Travail.Suisse denuncia anche un distaccamento tra l'evoluzione degli stipendi e della produttività. Mentre quest'ultima ha registrato una crescita annuale del 1,4% tra il 2017 e il 2026, i salari reali non hanno tenuto il passo.

«Il valore aggiunto si basa sul lavoro. E se il valore aggiunto per ora lavorata aumenta, è giusto che vada a beneficio anche di chi lo ha generato», sottolinea Bauer. Secondo l'organizzazione sindacale, ad aver approfittato di questa crescita sono stati principalmente gli azionisti.

Il padronato frena
L'USI presenta un'analisi differente. Giudica la richiesta sindacale scollegata dalla realtà economica, caratterizzata da una crescita debole e da incertezze geopolitiche. Per l'organizzazione padronale, la priorità deve essere data alla sicurezza dell'impiego.

L'Unione degli imprenditori contesta fermamente l'idea che le aziende tengano per sé i guadagni di produttività. Questa affermazione si basa su un errore metodologico dei sindacati, che utilizzerebbero l'indicatore sbagliato per misurare l'evoluzione dei salari, sostiene l'USI in un comunicato.

L'USI ritiene che l'Indice svizzero dei salari dell'Ufficio federale di statistica, utilizzato dai sindacati, sottostimi sistematicamente la reale progressione dei redditi, poiché non include le promozioni o i passaggi a posti meglio remunerati. Se si utilizzasse una base di confronto corretta - ovvero la remunerazione totale dei dipendenti per ora lavorata - dal 2014 i salari reali sono aumentati almeno quanto la produttività, sostengono gli imprenditori.

Il fardello dei premi malattia
Le due parti riconoscono che l'aumento dei premi dell'assicurazione malattia costituisce un carico importante per le famiglie, ma le loro conclusioni divergono. L'USI rileva che nel 2025 il reddito disponibile è aumentato di 48 franchi a persona al mese, mentre l'aumento netto dei premi ne ha assorbiti 12. Resta così un guadagno di 36 franchi.

Da parte sua, Travail.Suisse vede nell'aumento dei premi di cassa malati una ragione in più per chiedere aumenti salariali sostanziali. Il patronato ritiene invece che il problema debba essere risolto con misure che agiscano sui costi della salute.

Secondo l'USI, le aziende non dispongono di riserve illimitate per compensare questi costi. Tentare di farlo attraverso le buste paga equivarrebbe a far gravare un rischio sull'occupazione. «Una compensazione dei premi tramite i salari potrebbe essere finanziata solo attraverso tagli di posti di lavoro o aumenti dei prezzi», avverte l'organizzazione padronale.

Nel suo sondaggio trimestrale pubblicato ieri, il KOF - il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo - prevede per l'anno prossimo un aumento medio dell'1,2% dei salari. L'inflazione dovrebbe attestarsi allo 0,5%, il che significa un aumento reale degli stipendi dello 0,7%. Le aziende intervistate si aspettano invece un rincaro nettamente più elevato, pari all'1,1%. In questo caso, l'aumento dei salari verrebbe praticamente azzerato.

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