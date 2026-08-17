Aumenti salariali? L'USI frena

Per giustificare la propria richiesta, Travail.Suisse evidenzia una stagnazione dei salari reali negli ultimi dieci anni. Questa situazione ha portato a un deterioramento della situazione finanziaria delle famiglie, accentuato da un forte aumento del costo della vita, ha sottolineato Thomas Bauer, responsabile della politica economica del sindacato.

A pesare sono in particolare i premi dell'assicurazione malattia, non presi in considerazione nel calcolo dell'inflazione. Tenendo conto di questi due fattori, il potere d'acquisto della classe media ha subito tra il 2022 e la fine del 2026 un calo compreso tra l'1,5% e l'1,9%.