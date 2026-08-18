Una tassa sull'immigrazione per incentivare la manodopera interna

Con 7 voti favorevoli, nessun contrario e 6 astensioni, la commissione ha deciso di estendere le misure compensative previste in relazione alla clausola di salvaguardia. La tassa dovrebbe essere applicata alle persone che lavorano come dipendenti e riscossa presso i datori di lavoro. Sarebbero assoggettati al prelievo anche i maggiorenni che si ricongiungono ai propri familiari.