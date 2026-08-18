Traffico di khat: svizzero arrestato in un aeroporto parigino

I 144 chili di khat sono stati scoperti nella notte tra domenica e lunedì all'interno dell'aeroporto di Roissy, dove il passeggero è stato inizialmente posto in fermo doganale, una misura che consente di trattenere temporaneamente una persona sospettata di aver commesso un reato doganale in flagrante punibile con la reclusione.

Le foglie di khat sono considerate sostanze stupefacenti con effetti simili a quelli delle anfetamine. Questa pianta euforizzante è molto diffusa nello Yemen e in Paesi del Corno d'Africa come l'Etiopia e la Somalia, dove chi ne fa uso mastica lentamente le foglie tenendole nella guancia.