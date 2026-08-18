Il Ticino conquista i turisti: Locarno e Ascona tra le mete più ambite

Tuttavia, a conquistare il primato è Soletta, «città della Svizzera tedesca dall'architettura barocca con numerose chiese, fontane, torri e altari nella cattedrale di Sant'Orsina». «Il Weissenstein, montagna simbolo della città, rappresenta un ottimo punto panoramico da cui ammirare l'Altopiano svizzero e le Alpi», segnala il portale. Soletta è anche una delle mete più economiche della classifica, con una media di 178 franchi a notte.

Locarno, invece, occupa un rispettabilissimo secondo posto. «Mediterranea, cinematografica e invitante - così la descrive Holidu -, accoglie i visitatori con il suo paesaggio di camelie sulle colline e palme ornamentali in Piazza Grande. Ad agosto inoltre ospita il più grande schermo cinematografico all'aperto d'Europa». Il Lago Maggiore è a due passi dalla Val Verzasca è a poco meno di un'ora di macchina e la chiesa della Madonna del Sasso è raggiungibile tramite la funicolare della città.