Il Ticino conquista i turisti: Locarno e Ascona tra le mete più ambite
Locarno conquista il secondo posto e Ascona il quinto. Nella top 20 anche Mendrisio e Morcote, mentre restano fuori Lugano e Bellinzona.
BERNA - Secondo la classifica di Holidu sulle mete turistiche più ambite della Svizzera, il Ticino si ritaglia uno spazio di rilievo. Per i residenti svizzeri, quindi, non è necessario uscire dai confini nazionali per trascorrere una piacevole vacanza. La piattaforma ha analizzato l'interesse turistico per alcune piccole città svizzere, con l'obiettivo di offrire spunti per una vacanza vicino a casa.
Tra le località ticinesi più ricercate figura Locarno, che occupa il secondo posto, seguita da Ascona al quinto. Anche Mendrisio e Morcote compaiono in classifica, seppure in posizioni più marginali.
Tuttavia, a conquistare il primato è Soletta, «città della Svizzera tedesca dall'architettura barocca con numerose chiese, fontane, torri e altari nella cattedrale di Sant'Orsina». «Il Weissenstein, montagna simbolo della città, rappresenta un ottimo punto panoramico da cui ammirare l'Altopiano svizzero e le Alpi», segnala il portale. Soletta è anche una delle mete più economiche della classifica, con una media di 178 franchi a notte.
Locarno, invece, occupa un rispettabilissimo secondo posto. «Mediterranea, cinematografica e invitante - così la descrive Holidu -, accoglie i visitatori con il suo paesaggio di camelie sulle colline e palme ornamentali in Piazza Grande. Ad agosto inoltre ospita il più grande schermo cinematografico all'aperto d'Europa». Il Lago Maggiore è a due passi dalla Val Verzasca è a poco meno di un'ora di macchina e la chiesa della Madonna del Sasso è raggiungibile tramite la funicolare della città.
Al terzo posto Appenzello, città che attrae più turisti pro capite all'anno di qualsiasi altra destinazione svizzera, con le caratteristiche facciate dipinte, la catena montuosa dell'Alpstein e il Säntis risulta una meta rustica e incontaminata.
Al quarto posto compare invece Murten, la più cara nella classifica e l'unica in cui è possibile passeggiare lungo le mura di cinta. Le vie porticate conducono al lago di Murten, aprendosi su un panorama di vigneti del Mont Vully.
Al quinto posto ritroviamo una località ticinese: Ascona con il lungolago sul Lago Maggiore, le strette vie del centro storico alle sue spalle e il Monte Verità sopra la città. E poi ancora lungolago, palme, storia dell'arte. Costo medio per una notte: 206 franchi.
Oltre a Locarno e Ascona, anche Mendrisio e Morcote compaiono nella classifica delle prime 20, seppure in posizioni più basse. Non trovano invece spazio Lugano e Bellinzona.
Di seguito, la classifica completa delle prime dieci località:
- Soletta, Soletta – CHF 178 a notte
- Locarno, Ticino – CHF 223 a notte
- Appenzello, Appenzello Interno – CHF 208 a notte
- Morat, Friburgo – CHF 227 a notte
- Ascona, Ticino – CHF 206 a notte
- Davos, Grigioni – CHF 208 a notte
- Svitto, Svitto – CHF 158 a notte
- Brig-Glis, Vallese – CHF 223 a notte
- Rheinfelden, Argovia – CHF 174 a notte
- Avenches, Vaud – CHF 181 a notte