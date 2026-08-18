Incidente sull'A1: morto un 45enne

A causa della violenza dell'urto e delle ferite riportate, uno dei tre occupanti, un 45enne residente nel cantone di Friburgo, è deceduto sul posto. Le altre persone a bordo del veicolo, tra cui il conducente di 47 anni di nazionalità spagnola, e due uomini di 28 e 42 anni di nazionalità afghana e kosovara, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

Per consentire i rilievi ai fini dell'inchiesta l'autostrada è stata parzialmente chiusa.