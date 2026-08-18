Incidente sull'A1: morto un 45enne
L'auto ha urtato diversi ostacoli prima dello schianto finale. Gli altri tre occupanti, rimasti feriti, sono stati trasportati in ospedale
NYON - Lunedì 17 agosto intorno alle 16.50, un'automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo sull'autostrada A1 (Ginevra-Losanna) tra Nyon e Gland. Nell'incidente ha perso la vita uno dei quattro occupanti.
Il sinistro si è verificato poco prima dello svincolo di Gland. Secondo la ricostruzione della Polizia del Canton Vaud, la vettura è finita fuori controllo, sterzando a destra per poi urtare contro diversi ostacoli prima di colpire una base in cemento. Successivamente l'auto si è fermata tra il guardrail laterale e la fascia erbosa.
A causa della violenza dell'urto e delle ferite riportate, uno dei tre occupanti, un 45enne residente nel cantone di Friburgo, è deceduto sul posto. Le altre persone a bordo del veicolo, tra cui il conducente di 47 anni di nazionalità spagnola, e due uomini di 28 e 42 anni di nazionalità afghana e kosovara, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.
Per consentire i rilievi ai fini dell'inchiesta l'autostrada è stata parzialmente chiusa.
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