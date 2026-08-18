Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Servizio pubblico, la commissione dice no all'obbligo di accettare contanti

La CET-N raccomanda al Consiglio nazionale di respingere l'iniziativa di Roland Büchel. Decisione presa con 13 voti contro 12.
Servizio pubblico, la commissione dice no all'obbligo di accettare contanti
20min/Taddeo Cerletti
Fonte Ats
di Redazione
Servizio pubblico, la commissione dice no all'obbligo di accettare contanti
La CET-N raccomanda al Consiglio nazionale di respingere l'iniziativa di Roland Büchel. Decisione presa con 13 voti contro 12.

BERNA - Nessun obbligo per il servizio pubblico di accettare pagamenti in contanti. È quanto raccomanda al plenum la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), che si è espressa con 13 voti contro 12 su un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale UDC sangallese Roland Büchel.

Per il settore dei trasporti pubblici, al centro dell'iniziativa, la commissione ritiene che l'introduzione di una carta prepagata Alliance SwissPass possa rappresentare una valida alternativa al contante per i viaggiatori che utilizzano i mezzi pubblici senza cellulare né carta di credito.

Secondo la maggioranza della CET-N, imporre allo Stato l'obbligo di accettare denaro contante comporterebbe inoltre costi elevati a carico della collettività.

Di parere opposto la minoranza della commissione, che considera la proposta Büchel un mandato successivo al controprogetto all'iniziativa sul denaro contante, approvato a larga maggioranza dal Popolo nel marzo del 2026. Secondo la minoranza, molte persone hanno infatti la necessità di pagare in contanti nel servizio pubblico.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
commissione economiacontantipagamentiservizio pubblicotrasporti pubblici
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
2 gior
22
70

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
1 gior
17
54

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
1 gior

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
2 ore

Se ne va una leggenda del Gambarogno

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
3 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
2 gior
167
118

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
1 gior

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
6 ore
68
166

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
1 gior

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
3 gior
60
179

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
2 gior
22
45

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
2 gior
5
47

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
1 gior
148
209

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
2 gior
15
19

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
1 gior
8
58

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
4 gior
85

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
1 gior
11
36

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
9 ore
125

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
20 ore
10
31

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
10 ore
5
8

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
13 ore
5

Quante auto in fiamme... o no?

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
1 gior
42

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
71

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
2 gior

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
1 gior
3
15

Al fiume per rischiare di morire

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
1 gior
48

Cavallo precipita da un ponte

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
1 gior
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
141
345

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
8 ore
32

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
175

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
2 gior
5
18

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
3 ore
17
70

La civiltà resta... in garage

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
2 gior
5
14

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
1 gior
5
17

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior
6
27

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
2 gior
21
17

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
13 ore
30
56

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
57

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
2 gior
26
104

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti
LIVE
GRIGIONI
2 gior
15
21

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie
LIVE
CONFINE
3 gior
27
103

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
2 gior
13
112

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista
LIVE
VALLESE
2 gior

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
14

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega
LIVE
BLENIO
1 gior
7
17

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega

Lingera 2027, «Sono guai seri, se a regnare non sono i Boeri»
LIVE
ROVEREDO
1 gior
2
17

Lingera 2027, «Sono guai seri, se a regnare non sono i Boeri»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
«Preferibilmente non fumatrice, tra i 22 e i 40 anni»: un annuncio di lavoro che fa discutere
LIVE
ZURIGO
13 min
1

«Preferibilmente non fumatrice, tra i 22 e i 40 anni»: un annuncio di lavoro che fa discutere

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
LIVE
SVIZZERA
1 ora
4

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

Giro di vite per la vendita di terreni e immobili a stranieri
LIVE
SVIZZERA
1 ora
1
29

Giro di vite per la vendita di terreni e immobili a stranieri

Blocco dei trasferimenti migranti, Quadri: «Quanto è costato alla Svizzera?»
LIVE
SVIZZERA
1 ora
6

Blocco dei trasferimenti migranti, Quadri: «Quanto è costato alla Svizzera?»

Pellicce, previste restrizioni più severe sulle importazioni
LIVE
SVIZZERA
2 ore
3
7

Pellicce, previste restrizioni più severe sulle importazioni

Allarme rosso per le api selvatiche: in Europa rischio estinzione
LIVE
SVIZZERA
3 ore
4
18

Allarme rosso per le api selvatiche: in Europa rischio estinzione

Il Ticino conquista i turisti: Locarno e Ascona tra le mete più ambite
LIVE
SVIZZERA
3 ore
18

Il Ticino conquista i turisti: Locarno e Ascona tra le mete più ambite

Incidente sull'A1: morto un 45enne
LIVE
VAUD
3 ore

Incidente sull'A1: morto un 45enne

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
3 ore
37
117

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

Traffico di khat: svizzero arrestato in un aeroporto parigino
LIVE
SVIZZERA
5 ore
2
13

Traffico di khat: svizzero arrestato in un aeroporto parigino