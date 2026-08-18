Servizio pubblico, la commissione dice no all'obbligo di accettare contanti

BERNA - Nessun obbligo per il servizio pubblico di accettare pagamenti in contanti. È quanto raccomanda al plenum la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), che si è espressa con 13 voti contro 12 su un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale UDC sangallese Roland Büchel.