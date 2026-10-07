Serbatoio cade da un trattore, motociclista finisce fuori strada

Stando ai primi accertamenti, ieri poco dopo le 13.00 un agricoltore stava percorrendo con il suo trattore la strada secondaria che da Schwellbrunn conduce a Dicken (SG). In una curva a destra, il serbatoio non fissato è caduto sulla strada. In quel momento, in senso opposto sopraggiungeva il motociclista, che non è riuscito a frenare e si è scontrato con il serbatoio, finendo fuori strada, viene ancora precisato. La motocicletta è andata completamente distrutta. Gli altri danni materiali sono stimati in diverse centinaia di franchi.

"Il conducente del trattore sarà denunciato alla procura", ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale di Appenzello Esterno, aggiungendo che "la denuncia riguarderà anche il fatto che il carico non era assicurato."