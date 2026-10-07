Precipita con il parapendio e muore sul posto
Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori e il Care Team per gestire l'emergenza.
UNTERSEEN - Un pilota di parapendio di 53 anni è morto ieri mattina, martedì 6 ottobre, in un incidente a Unterseen, nel canton Berna.
L'allarme è scattato poco prima delle 10 di martedì 6 ottobre. Stando ai primi accertamenti della polizia cantonale bernese, durante il volo l'uomo si è trovato in difficoltà per ragioni ancora da chiarire ed è precipitato nella zona del pendio di atterraggio del poligono di tiro Lehn.
Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati da alcune persone presenti e dai soccorritori, il 53enne è morto sul luogo dell'incidente a causa delle gravi ferite riportate. La vittima era un cittadino russo residente nel canton Berna.
Sul posto sono intervenuti diversi servizi della polizia cantonale, una squadra della Rega e il Care Team del canton Berna. La polizia cantonale bernese ha avviato le indagini sull'incidente sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione.
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