Precipita con il parapendio e muore sul posto

Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati da alcune persone presenti e dai soccorritori, il 53enne è morto sul luogo dell'incidente a causa delle gravi ferite riportate. La vittima era un cittadino russo residente nel canton Berna.

Sul posto sono intervenuti diversi servizi della polizia cantonale, una squadra della Rega e il Care Team del canton Berna. La polizia cantonale bernese ha avviato le indagini sull'incidente sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione.