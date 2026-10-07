A gennaio uscirà il nuovo romanzo di Joël Dicker

Dicker ha pubblicato una foto su Instagram e Facebook ieri sera, nel quale si vede la pagina introduttiva del libro con il titolo "Crash", la menzione "roman" (romanzo) e in cui l'autore ha scritto la data "19 janvier 2027" (19 gennaio 2027) a penna. "Ho molta molta molta voglia di ritrovarvi", aggiunge Dicker nel commento rivolto ai suoi fedeli lettori.