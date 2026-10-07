A gennaio uscirà il nuovo romanzo di Joël Dicker
Svelata la copertina di "Crash" e la data d’uscita, l'autore promette emozioni ai fan e annuncia la pubblicazione con la sua casa editrice.
BERNA - L'autore ginevrino Joël Dicker ha annunciato sui social l'uscita del suo nuovo romanzo "Crash" per il 19 gennaio 2027. Finisce così a inizio dell'anno prossimo la lunga attesa per i fan. Il suo ultimo libro "La catastrofica visita allo zoo" era uscito a marzo 2025.
Dicker ha pubblicato una foto su Instagram e Facebook ieri sera, nel quale si vede la pagina introduttiva del libro con il titolo "Crash", la menzione "roman" (romanzo) e in cui l'autore ha scritto la data "19 janvier 2027" (19 gennaio 2027) a penna. "Ho molta molta molta voglia di ritrovarvi", aggiunge Dicker nel commento rivolto ai suoi fedeli lettori.
Lo scrittore di bestseller ginevrino aveva già rivelato nei giorni scorsi, attraverso un breve video sui social, la data di pubblicazione del libro, senza però svelarne il titolo.
Il nuovo romanzo sarà anch'esso pubblicato dalla casa editrice ginevrina Rosie & Wolfe, creata dallo stesso autore.
Il suo ultimo libro "La catastrofica visita allo zoo" (edizioni la Nave di Teseo), ha venduto oltre mezzo milione di copie in tutto il mondo dalla sua uscita nel marzo 2025. Ma aveva un po' diviso i lettori, molti lo avevano reputato un romanzo per bambini.
La data di uscita di "Crash" concerne la versione originale in francese del libro. Per la traduzione in italiano bisognerà forse attendere un po' più a lungo.