L'abitazione di proprietà è sempre più cara: +4% in un anno

I dati

Nel terzo trimestre gli acquirenti hanno pagato lo 0,8% in più per oggetti analoghi rispetto al periodo aprile-giugno, ha indicato oggi la società di consulenza zurighese IAZI. La crescita ha interessato sia le case (+0,7%) che gli appartamenti (+0,8%). Su base annua la progressione dei prezzi dell'alloggio immobiliare si è attestata al 3,9%, con la proprietà per piani (+3,9%) ancora più dinamica degli stabili unifamiliari (+2,8%).