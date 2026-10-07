SVITTO
Vedono il fumo, poi il furgone prende fuoco
I due occupanti sono rimasti illesi. Secondo la polizia, all'origine dell'incendio potrebbe esserci un guasto tecnico.
Polizia cantonale di Svitto
Fonte Polizia cantonale di Svitto
Vedono il fumo, poi il furgone prende fuoco
I due occupanti sono rimasti illesi. Secondo la polizia, all'origine dell'incendio potrebbe esserci un guasto tecnico.
SCHINDELLEGI - Mercoledì, poco prima delle 8.30, un furgone ha preso fuoco a Schindellegi, nel Canton Svitto.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, durante il tragitto, le due persone a bordo hanno notato del fumo provenire dal veicolo. Poco dopo il furgone si è fermato sulla strada ed è stato avvolto dalle fiamme.
Quando i pompieri di Feusisberg-Schindellegi sono giunti sul posto, il mezzo era già completamente in fiamme. I due occupanti sono riusciti a mettersi in salvo e non hanno riportato ferite.
La polizia cantonale di Svitto ha avviato un'indagine per stabilire le cause dell'incendio. L'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un guasto tecnico.
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