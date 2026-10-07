Vedono il fumo, poi il furgone prende fuoco

Quando i pompieri di Feusisberg-Schindellegi sono giunti sul posto, il mezzo era già completamente in fiamme. I due occupanti sono riusciti a mettersi in salvo e non hanno riportato ferite.

La polizia cantonale di Svitto ha avviato un'indagine per stabilire le cause dell'incendio. L'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un guasto tecnico.