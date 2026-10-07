TURGOVIA
Senza patente, finisce verso il "binario 2 e 3"
La donna di 24 anni, bloccata sulla scalinata di Frauenfeld, verrà denunciata
Kantonspolizei Thurgau)
Fonte PolCa Turgovia
Senza patente, finisce verso il "binario 2 e 3"
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Senza patente, finisce verso il "binario 2 e 3"
La donna di 24 anni, bloccata sulla scalinata di Frauenfeld, verrà denunciata
Senza patente, finisce verso il "binario 2 e 3"
La donna di 24 anni, bloccata sulla scalinata di Frauenfeld, verrà denunciata
FRAUENFELD - Si era persa e, al volante della propria auto, ha imboccato inavvertitamente una scalinata della stazione di Frauenfeld, dove il veicolo è rimasto incastrato sui gradini. È accaduto martedì poco dopo le 14. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito anche perché l'incidente non ha coinvolto altre persone. Per recuperare l'auto è stato necessario l'intervento di un servizio di soccorso stradale.
Secondo le informazioni raccolte finora dalla Polizia cantonale di Turgovia, la conducente si era persa. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che la 24enne era alla guida senza una patente valida. La donna, con doppia cittadinanza argentina e italiana, sarà denunciata alla Procura.
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