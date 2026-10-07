Senza patente, finisce verso il "binario 2 e 3"

FRAUENFELD - Si era persa e, al volante della propria auto, ha imboccato inavvertitamente una scalinata della stazione di Frauenfeld, dove il veicolo è rimasto incastrato sui gradini. È accaduto martedì poco dopo le 14. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito anche perché l'incidente non ha coinvolto altre persone. Per recuperare l'auto è stato necessario l'intervento di un servizio di soccorso stradale.