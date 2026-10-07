«La violenza verso gli ebrei si è banalizzata»

Nonostante i dati relativi al 2026 non siano ancora definitivi, la tendenza rimane stabile e le preoccupazioni persistono, indica a Keystone-ATS Johanne Gurfinkiel, segretario generale del CICAD. Nel 2025 l'organizzazione ha registrato 2438 atti antisemiti nella Svizzera romanda, il livello più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 2003. La grande maggioranza, ovvero il 91,8%, si è verificata su Internet e sui social network.

Nella Svizzera tedesca, italiana e romancia, nel 2025 sono stati registrati 177 episodi antisemiti, secondo un rapporto della FSCI e della Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo (GRA). Una radicalità che, secondo Gurfinkiel, contraddistingue maggiormente la Svizzera romanda rispetto alla Svizzera tedesca.