Cancro alla prostata, in Svizzera è buona l'assistenza sanitaria

Lo studio ha preso in esame per la prima volta gli indicatori relativi alla diagnosi e al trattamento usando i dati dei registri dei tumori di tutta la Svizzera: oltre 35'000 casi diagnosticati tra il 2020 e il 2023. Nello stesso periodo si sono registrati in media 8'929 nuovi casi all'anno e 1'340 decessi annui. Il cancro alla prostata è il tumore più diffuso tra gli uomini nel Paese.