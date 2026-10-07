SONDAGGIO TAMEDIA
Sai già come voterai il prossimo 29 novembre?
Quattro gli oggetti in votazione: l'aumento dell'IVA per la 13esima AVS, due iniziative popolari e la modifica della legge sul materiale bellico. Partecipa al sondaggio
20min/Dominic Forstenhauser
Fonte red
Sai già come voterai il prossimo 29 novembre?
Quattro gli oggetti in votazione: l'aumento dell'IVA per la 13esima AVS, due iniziative popolari e la modifica della legge sul materiale bellico. Partecipa al sondaggio
BERNA - Il prossimo 29 novembre torneremo alle urne per dire la nostra su quattro nuovi oggetti in votazione: l’aumento dell’IVA per la 13esima rendita AVS, due iniziative popolari ─ “Per una limitazione dei fuochi d’artificio” e “Sì a imposte federali eque anche per i coniugi” ─ e la modifica della legge federale sul materiale bellico.
Hai già un’opinione su questi temi? Sai già come voterai? Diccelo partecipando al nuovo sondaggio Tamedia.
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