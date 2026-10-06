«Pregavo per essere guarito»: il dramma delle terapie di conversione

Per una settimana ha partecipato a esorcismi nei quali si cercava di individuare e scacciare la presunta «forza omosessuale». Oggi Stiefel racconta di aver scelto volontariamente di sottoporsi a quel trattamento, ma sottolinea quanto fosse limitata la sua libertà: «Se l’alternativa è perdere la famiglia, la comunità e la salvezza dell’anima, la libertà di scelta è estremamente ridotta».

«La solitudine e i sensi di colpa»

Quell’esperienza ha lasciato ferite profonde. «Ero triste e solo», ricorda. Per molto tempo non è riuscito a costruire una relazione intima. Ai sentimenti di solitudine si sono aggiunti i sensi di colpa: se né la chiesa né Dio erano riusciti a «guarirlo», pensava che la colpa fosse sua.