Campeggi TCS: oltre un milione di pernottamenti nel 2026
La soglia è stata superata per la seconda volta nella storia dell'organizzazione
GINEVRA - Il 2026 è stata un'ottima annata per i campeggi del Touring Club Svizzero (TCS): grazie a condizioni meteo molto favorevoli per la seconda volta nella storia verrà superata la soglia di un milione di pernottamenti.
La stagione non è ancora del tutto conclusa, ma a fine settembre l'affluenza è già maggiore di quella dell'ottimo 2021, periodo caratterizzato dal Covid, ricorda l'organizzazione in un comunicato odierno. «Il campeggio è ormai diventato un importante pilastro del turismo in Svizzera», afferma Oliver Grützner, direttore di TCS Camping, citato nella nota.
I mesi estivi sono stati caratterizzati da un periodo di bel tempo particolarmente lungo, proseguito fino a un autunno soleggiato e mite. Ciò ha offerto agli ospiti maggiore sicurezza nella pianificazione e ha avuto un impatto positivo sulle prenotazioni. In alcune località il numero di pernottamenti è aumentato fino al 30% rispetto all'anno precedente.
Dell'estate calda hanno beneficiato anche i campeggi di montagna, ad esempio a Scuol (GR), Flims (GR), Olivone (TI) e Interlaken (BE). «Con le temperature elevate, molti ospiti provenienti dalla Svizzera e dall'estero hanno cercato il fresco in altura: questo ha avuto effetti positivi sulla domanda», spiega Grützner. Il 63% dei campeggiatori è arrivato dalla Svizzera; seguono Germania, Paesi Bassi e Francia.
Per la maggior parte dei campeggi TCS la stagione si conclude nel corso del mese di ottobre. Cinque strutture rimangono però aperte anche durante l'inverno: si tratta di Lugano-Muzzano, Olivone, Flims, Sion e Soletta. In via eccezionale il campeggio di Samedan (GR) rimarrà chiuso il prossimo inverno a causa di lavori di risanamento.
La crescente diffusione del campeggio per trascorrere le vacanze si riflette anche nel numero di adesioni a TCS Camping: è stata superata per la prima volta la soglia di 30'000 soci. Chi fa parte dell'organizzazione beneficia fra l'altro di sconti fino al 20% nonché dell'assistenza in caso di guasto per camper fino a 7,5 tonnellate e caravan fino a 3,5 tonnellate.