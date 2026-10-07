Campeggi TCS: oltre un milione di pernottamenti nel 2026

I mesi estivi sono stati caratterizzati da un periodo di bel tempo particolarmente lungo, proseguito fino a un autunno soleggiato e mite. Ciò ha offerto agli ospiti maggiore sicurezza nella pianificazione e ha avuto un impatto positivo sulle prenotazioni. In alcune località il numero di pernottamenti è aumentato fino al 30% rispetto all'anno precedente.

Dell'estate calda hanno beneficiato anche i campeggi di montagna, ad esempio a Scuol (GR), Flims (GR), Olivone (TI) e Interlaken (BE). «Con le temperature elevate, molti ospiti provenienti dalla Svizzera e dall'estero hanno cercato il fresco in altura: questo ha avuto effetti positivi sulla domanda», spiega Grützner. Il 63% dei campeggiatori è arrivato dalla Svizzera; seguono Germania, Paesi Bassi e Francia.